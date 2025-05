Bolsas da Europa fecham em alta com as negociações EUA-UE no radar; DAX tem novo recorde

A- A+

As bolsas da Europa encerraram o pregão desta terça-feira, 27, majoritariamente em alta, estendendo os ganhos da véspera, enquanto os investidores digerem as notícias das negociações comerciais entre EUA e União Europeia. O DAX, de Frankfurt, renovou sua máxima histórica de fechamento.

Em Londres, o FTSE 100 avançou 0,69%, aos 8.778,05 pontos, após a bolsa ter ficado fechada na segunda-feira devido a um feriado bancário. O DAX subiu 0,83%, aos 24.226,49 pontos, enquanto o CAC 40, de Paris, fechou em queda de 0,02%, aos 7.826,79 pontos. O FTSE MIB, de Milão, avançou 0,34%, aos 40.124,90 pontos. Em Lisboa, o PSI 20 caiu 0,02%, aos 7.370,95 pontos, enquanto o Ibex 35, de Madri, teve alta de 0,13%, aos 14.239,90 pontos. Os dados são preliminares.

No destaque corporativo, as ações do setor de defesa europeu subiram significativamente após o secretário-geral da Otan, Mark Rutte, afirmar que espera que a aliança aprove uma meta ampla de gastos com defesa de 5% do PIB na reunião da cúpula do próximo mês. A alemã Rheinmetall subiu 2,6%, as britânicas BAE Systems e Rolls-Royce avançaram 3% e 2%, respectivamente. Analistas do JPMorgan acrescentam que os papéis também foram impulsionados pelos "mais recentes ataques da Rússia contra a Ucrânia".

Dados benignos de confiança também contribuíram para o apetite por risco na Europa: o índice de confiança do consumidor alemão e o sentimento econômico na zona do euro vieram melhores que o previsto.

No cenário geopolítico, após a decisão de Trump de adiar as tarifas à União Europeia, uma porta-voz da Comissão Europeia afirmou na segunda-feira que EUA e UE concordaram em "acelerar as negociações comerciais". Já o presidente Donald Trump declarou nesta terça que espera que a União Europeia abra seus mercados para o comércio com os EUA. Por sua vez, o ministro da Economia da Suíça, Guy Parmelin, afirmou que espera concluir as negociações comerciais com os Estados Unidos até o início de julho.

