Bolsas da Europa fecham em alta com balanços corporativos e alívio nas tensões comerciais

As bolsas europeias fecharam em alta nesta sexta-feira, 25, impulsionadas por balanços corporativos e sinais de trégua nas tensões comerciais globais. O avanço nas vendas do varejo no Reino Unido em março, contrariando previsões de queda, também ajudou a sustentar o bom humor dos investidores.

Em Paris, o CAC 40 subiu 0,45%, aos 7.536,26 pontos, enquanto o DAX, em Frankfurt, avançou 0,81%, para 22.242,45 pontos. Em Londres, o FTSE 100 teve leve alta de 0,09%, aos 8.415,25 pontos Já o Ibex 35, em Madri, avançou 1,33%, aos 13.355,30 pontos. Em Milão, o FTSE MIB ganhou 1,47%, chegando a 37.348,38 pontos. O PSI 20, de Lisboa, também avançou, com alta de 0,93%, aos 6 942,73 pontos. Os dados são preliminares.

Entre os destaques corporativos, a Accor avançou 6,30% em Paris após a rede hoteleira anunciar aumento da receita no primeiro trimestre com demanda sustentada. As ações da francesa Safran subiram 4,17% após resultados acima do esperado. A BE Semiconductor, da Holanda, ganhou 3,72%, em meio a um movimento de recuperação de papéis do setor de semicondutores, segundo analistas.

Em Londres, a Unilever estendeu a queda da véspera e caiu 2,21% sob efeito do balanço, limitando o ganho do FTSE 100, mesmo após dados do varejo acima do esperado. Em Madri, as ações da Mapfre dispararam 8% com a boa recepção ao balanço da seguradora que trouxe alta de 27,6% do lucro no primeiro trimestre ante igual período de 2024.

No cenário geopolítico, relatos de que a China estaria considerando suspender a tarifa de 125% sobre algumas importações dos EUA aliviaram os temores de uma escalada comercial. Na mesma linha, nesta semana, o presidente dos EUA, Donald Trump, sinalizou que as tarifas de 145% sobre produtos chineses são "insustentáveis" e provavelmente não vão ser mantidas nesse patamar.

No front macroeconômico, a presidente do Banco Central Europeu, Christine Lagarde, afirmou que o processo de desinflação na zona do euro está progredindo como esperado, apesar de incertezas como a guerra comercial.

Na semana, o FTSE 100 teve alta de 1,69%; o DAX subiu 4,89%; o CAC 40 avançou 3,44% e o PSI 20, 3,07%. O FTSE MIB ganhou 3,80% e o Ibex 35, 3,4%.

