Bolsas da Europa fecham em alta com expectativa econômica na Alemanha e reunião sobre Ucrânia

Os índices de ações da Europa fecharam em alta a terça-feira, 18, motivados pela reunião entre Estados Unidos e Rússia sobre uma solução para o conflito na Ucrânia, além de indicadores positivos na Alemanha e balanços corporativos.

Em Londres, o índice FTSE 100 reduziu a alta para estabilidade no final do pregão (-0,01%) , a 8.766,73 pontos. Em Frankfurt, o DAX subiu 0,29%, a 22.863,25 pontos e cravou novo recorde. O CAC 40, de Paris, fechou em 8.206,56 pontos, com ganho de 0,21%.



Em Madri, o Ibex 35 se manteve acima dos 13.000 pontos conquistados na véspera depois de 17 anos e subiu 0,98%, a 13.143,9 pontos. Em Lisboa, o PSI 20 registrou alta de 0,97%, a 6.687,69 pontos. Em Milão o FTSE MIB subiu 0,59%, a 38.554,15 pontos. As cotações são preliminares.

Na Alemanha, o índice de expectativas econômicas ZEW subiu acima do esperado em fevereiro, em avanço de mais de 15,7 pontos sobre o mês anterior -- maior alta do indicador em dois anos. "Esse otimismo crescente provavelmente se deve às esperanças de um novo governo alemão capaz de agir", disse o presidente da ZEW, Achim Wambach.

O líder da oposição Friedrich Merz está à frente nas pesquisas para assumir o lugar de Olaf Scholz como chanceler. A eleição acontece no próximo domingo, dia 23.

Autoridades americanas e russas se reuniram em Riad, na Arábia Saudita, para discutir o conflito na Ucrânia, prestes a completar 3 anos. As negociações beneficiaram papéis de empresas de defesa. Saab, por exemplo, avançou 0,65% em Estocolmo, enquanto Renk teve alta de 0,38%.

Em Londres, o banco HSBC (1,91%) e a farmacêutica GlaxoSmithKline (1,66%) responderam pelas maiores altas porcentuais do FTSE 100. Ainda no segmento corporativo, o Grupo Anglo American (-0,83%) anunciou a venda do seu negócio de níquel no Brasil para a empresa MMG Singapore Resources, subsidiária integral da MMG, em negócio que pode chegar a US$ 500 milhões.



