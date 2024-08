A- A+

bolsa de valores Bolsas da Europa fecham em alta com expectativa por ata do Fed Em Londres, o índice FTSE 100 subiu 0,12%, aos 8.283,43 pontos

A maioria das bolsas europeias fechou em alta modesta nesta quarta-feira, 21, em meio à expectativa com a divulgação da ata da mais recente reunião de política monetária do Federal Reserve (Fed, o banco central norte-americano).



A agenda local seguiu esvaziada. Investidores monitoraram ainda a reação sem ímpeto de Wall Street a dados revisados do relatório de empregos da economia americana, conhecido como payroll, enquanto aguardam a fala do presidente do Fed, Jerome Powell, no simpósio anual de Jackson Hole, na sexta-feira.

Em Londres, o índice FTSE 100 subiu 0,12%, aos 8.283,43 pontos. O CAC 40, de Paris, ganhou 0,52%, encerrando em 7.524,72 pontos. O índice DAX, referência em Frankfurt, terminou com valorização de 0,51%, a 18.451,75 pontos. As cotações são preliminares.

Nesta tarde, a ata do Fed pode dar dicas potenciais sobre cortes iminentes esperados nas taxas de juros nos Estados Unidos, mas também pode não conter nada importante, disse o Swissquote Bank em nota.

Em Londres, as ações da Airtel Africa saltaram 3,08% e figuraram como a segunda maior alta porcentual do FTSE 100, após a multinacional indiana presente em diversos países da África executar, na terça-feira, um segundo lote de recompra de papéis.



A companhia comprou 1.097.200 ações ordinárias, que serão cancelados.

O Ibex 35, referencial de Madri, subiu 0,13%, para os 11.106,70 pontos. As ações da Grifols foram destaque com alta de 3,88%.

De acordo com o jornal Expansion, o fundo canadense Brookfield está avançando em uma oferta pública de aquisição integral da Grifols e procura fundos para pagar as dívidas do grupo catalão. O fundo negocia com bancos até 9,5 bilhões de euros que utilizaria para refinanciar a dívida inchada da farmacêutica.

Em Milão, o FTSE MIB ganhou 0,72%, encerrando em 33.312,41 pontos. O Ibex 35, referencial de Madri, subiu 0,13%, para os 11 106,70 pontos. O PSI 20, de Lisboa, fechou praticamente estável, com queda de 0,06% aos 6.673,99 pontos. As cotações são preliminares.

Veja também

banco central Jaques Wagner: Não vejo problema para aprovar no Senado nome de Galípolo para presidência do BC