Mercado Financeiro Bolsas da Europa fecham em alta, com otimismo por negociações tarifárias com EUA Líder americano segue com anúncios de novas cobranças de taxas

As bolsas da Europa fecharam em alta, com os índices continentais em sua maioria superando o 1%, seguindo o otimismo de que a União Europeia (UE) alcance um acordo tarifário favorável com o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump.



O líder americano segue com anúncios de novas cobranças de taxas, como no caso do cobre, o que afetou o desempenho de mineradoras. Como resultado, o DAX, principal índice acionário em Frankfurt, renovou máxima histórica.

O índice pan-europeu Stoxx 600 fechou em alta de 0,78%, a 549,96 pontos. Em Londres, o FTSE 100 subiu 0,15%, a 8.867,02 pontos. Trump anunciou planos de impor tarifa de 50% a importações de cobre e ameaçou tarifar produtos farmacêuticos em 200% "em um ano ou um ano e meio", o que pesou nas mineradoras cotadas na capital britânica.



A Glencore teve queda de 2,68%, enquanto a Anglo American caiu 2,47%, a Antofagasta recuou 2,89% e a Rio Tinto cedeu 0,81%. Em Frankfurt, o DAX subiu 1,42%, a 24.549,56 pontos e o CAC 40 avançou 1,44%, a 7.878,46 pontos, em Paris.

Trump disse ontem que a UE provavelmente saberá as tarifas "recíprocas" a que estará sujeita ainda esta semana. A UE fez uma série de "ofertas reais" à Casa Branca que estão sendo analisadas por Trump, segundo o secretário de comércio americano, Howard Lutnick, que falou em entrevista à CNBC.

No Parlamento Europeu, o comissário de Comércio da UE, Maros Sefcovic, afirmou que as negociações seguem em andamento e demonstrou otimismo quanto a um desfecho próximo. "Espero alcançar um resultado satisfatório já nos próximos dias", declarou.

"As ações europeias operam em alta, impulsionadas pelo otimismo de que um acordo comercial será anunciado em breve e que as tarifas aplicadas às exportações europeias para os EUA ficarão em torno de 10%. É por isso que o Stoxx 600 estendeu seus ganhos, com o otimismo permaneça amplamente concentrado na Europa", afirma Ipek Ozkardeskaya, analista sênior do Swissquote Bank

Na área de defesa, a Renk saltou 4,74% em Frankfurt, após a Bloomberg noticiar que a fabricante alemã de peças para veículos militares considera abrir um negócio na área civil. Já a Airbus subiu 1,92% após relatos de que a UE está buscando a isenção de aeronaves comerciais na discussões comerciais com os EUA.

A EssilorLuxottica subiu 5,64% em Paris, após a Meta Platforms comprar fatia de quase 3% na maior fabricante de óculos do mundo O UniCredit avançou 4,59% em Milão, depois que anunciou que converteu parte de sua posição no Commerzbank em ações para dobrar sua participação acionária, chegando a 20%. Na cidade italiana, o FTSE MIB subiu 1,59%, a 40.821,31 pontos. Em Frankfurt, o Commerzbank teve alta de 0,37%. Em Madri, o Ibex35 avançou 1,24%, a 14.254,40 pontos. Em Lisboa, o PSI 20 teve alta de 0,75%, a 7.791,75 pontos.

