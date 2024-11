Bolsas da Europa fecham em alta, com publicações de ata do BCE, PIB e balanços

A- A+

As bolsas da Europa fecharam em alta hoje, com avanços acima de 1% na zona do euro, recuperando uma parte das perdas das últimas sessões. Entre os destaques, estiveram a publicação da alta do PIB da região e a ata da última reunião do Banco Central Europeu (BCE).



Além disso, foram observados balanços corporativos, com alguns apresentando resultados com reflexos positivos para as empresas.

O índice pan-europeu Stoxx 600 fechou em alta de 1,10%, a 507,11 pontos.

O PIB da zona do euro cresceu 0,4% no terceiro trimestre de 2024 ante os três meses anteriores, segundo revisão divulgada hoje pela Eurostat, a agência de estatísticas da União Europeia.



Enquanto isso, dirigentes do BCE avaliaram que o processo de desinflação na zona do euro estava bem encaminhado na reunião de 16 e 17 de outubro, quando decidiram cortar as principais taxas de juros da zona do euro em 25 pontos-base, segundo ata do encontro divulgada nesta quinta-feira.



Já o vice-presidente do BCE, Luis de Guindos, disse hoje que os indicadores e dados da zona do euro mostram que a inflação está na direção certa para atingir a meta de 2%.

No Reino Unido, a dirigente do Banco da Inglaterra (BoE, na sigla em inglês), Catherine Mann disse que espera alta volatilidade em indicadores macroeconômicos nos próximos anos, em discurso preparado para a Conferência Anual da Sociedade de Economistas Profissionais, nesta quinta-feira.



Segundo ela, a meta de inflação a 2% será alcançada no médio prazo e a espera ajuda na compreensão de riscos. Em Londres, o FTSE 100 subiu 0,51%, a 8.071,19 pontos.

Da temporada de balanços, agradaram na Alemanha os resultados do grupo de engenharia Siemens e da companhia de telecomunicações Deutsche Telekom. Em Frankfurt, a ação da Siemens avançou 4,74% e a da Deutsche Telekom subiu 3,48%.



Na cidade, o DAX avançou 1,26%, a 19.242,73 pontos. Já em Amsterdã, a ASML exibia robusto ganho de 7,06%, após a fabricante holandesa de equipamentos para produção de chips reiterar suas metas de crescimento para o longo prazo em meio à onda da inteligência artificial.

No setor bancário, em Milão, o Banca Monte dei Paschi di Siena saltou 11,60%, após o governo italiano vender fatia de 15% no banco para o concorrente local BPM (-0,46%). Na cidade, o FTSE MIB avançou 1,93%, a 34.358,16 pontos.



Em Paris, o CAC 40 subiu 1,32%, a 7.311,80 pontos. Em Madri, o Ibex35 avançou 1,24%, a 11 518,00 pontos. Em Lisboa, o PSI20 teve alta de 1,27%, a 6.374,81 pontos.

