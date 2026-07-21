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Mercado Financeiro Bolsas da Europa fecham em alta com recuperação tech e expectativa por acordo EUA-Irã Alívio no sentimento de risco foi parcialmente limitado pela continuidade dos confrontos no Oriente Médio e pelas preocupações com possíveis impactos sobre o fornecimento global de energia

As bolsas europeias fecharam em alta nesta terça-feira, 21, sustentadas pela recuperação das ações de tecnologia antes da temporada de balanços das gigantes americanas e pela expectativa de avanços diplomáticos para um novo cessar-fogo entre Estados Unidos e Irã.

O alívio no sentimento de risco foi parcialmente limitado pela continuidade dos confrontos no Oriente Médio e pelas preocupações com possíveis impactos sobre o fornecimento global de energia, enquanto investidores também repercutiram indicadores econômicos da região e uma série de resultados corporativos.

Em Londres, o FTSE 100 fechou em alta de 0,58%, a 10.585,91 pontos. Em Frankfurt, o DAX subiu 0,59%, a 24.992,37 pontos. Em Paris, o CAC 40 teve alta de 0,28%, a 8.363,14 pontos. Em Milão, o FTSE MIB avançou 0,81%, a 52.285,09 pontos. Em Madri, o Ibex 35 subiu 0,86%, a 19.372,40 pontos. Em Lisboa, o PSI 20 ganhou 1,11%, a 9.171,67 pontos. As cotações são preliminares.

Na agenda econômica, o índice ZEW de expectativas da Alemanha subiu de 10,5 para 26,3 em julho, bem acima da previsão de 11, reforçando sinais de melhora da confiança na maior economia da zona do euro. No Reino Unido, a taxa de desemprego permaneceu em 4,9%, fortalecendo a expectativa de manutenção dos juros pelo Banco da Inglaterra (BoE). Para o ING, porém, a cautela é mantida nos mercados enquanto ainda há grandes divergências entre Washington e Teerã, o que reduz as chances de uma solução rápida para o conflito.

Entre as ações, o destaque ficou com o setor de tecnologia (+2%), impulsionado pela recuperação do apetite por empresas ligadas à inteligência artificial (IA). ASML avançou cerca de 4%, ASM International ganhou 5,4%, Infineon subiu 5,6% e STMicroelectronics avançou 4,1%.

Em Zurique, a Novartis subiu 2,1% após divulgar resultados acima das expectativas e manter sua projeção para 2026. Em Paris, a TotalEnergies (+2%) registrou ganhos, enquanto a Publicis recuou 1,8%. Já a Novo Nordisk caiu 1,2% em Copenhague, conseguindo reduzir perdas ao longo do pregão, após anunciar uma ação judicial contra a rival Eli Lilly por suposta publicidade enganosa relacionada a medicamentos para perda de peso.

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