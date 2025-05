Bolsas da Europa fecham em alta com trégua EUA-China e possível cessar-fogo na Ucrânia

A- A+

As bolsas europeias fecharam em alta nesta segunda-feira, 12, impulsionadas pelo alívio nas tensões comerciais entre Estados Unidos e China, que concordaram em suspender a maioria das tarifas por 90 dias.

Em Londres, o FTSE 100 avançou 0,59%, aos 8.604,98 pontos. Em Frankfurt, o índice DAX subiu 0,29%, aos 23.566,54 pontos. Já o CAC 40, de Paris, avançou 1,37%, aos 7.850,10 pontos. O FTSE MIB, de Milão, teve alta de 1,40%, para 39.921,61 pontos. Em Lisboa, o PSI 20 registrou ganho de 1,76%, aos 7.110,83 pontos, fechando na máxima do dia. O Ibex 35, de Madri, subiu 0,75%, a 13.655,30 pontos. Os dados são preliminares.

Entre os destaques corporativos, ações de empresas de matérias-primas básicas (+4,95%) e do setor de petróleo (+1,98%) puxaram os ganhos na Europa. Os papéis da gigante do transporte marítimo Maersk dispararam mais de 11% com o otimismo gerado pelo acordo entre EUA e China. O UniCredit também teve forte alta, de 4,18%, após anunciar um acordo com o Google.

Já o setor de defesa europeu caiu 1,80%, com a expectativa do mercado de um possível cessar-fogo na guerra da Ucrânia. O presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, aceitou se reunir ainda nesta semana com o presidente russo, Vladimir Putin, para negociar um acordo de paz.

Alemanha e outras potências europeias pressionam o Kremlin a aceitar um cessar-fogo de 30 dias, sob pena de novas sanções que podem ser anunciadas já na próxima segunda-feira, caso não haja avanço nas conversas.

No cenário geopolítico, o secretário do Tesouro dos EUA, Scott Bessent, afirmou que Reino Unido e Suíça "foram para o começo da fila" nas tratativas por novos acordos comerciais com Washington



