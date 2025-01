Bolsas da Europa fecham em alta impulsionadas por BCs, levando Frankfurt e Londres a recordes

A- A+

As bolsas fecharam em alta nesta sexta-feira, 17, em um período que vem sendo marcado por ganhos para os papéis europeus, o que levou os principais índices das bolsas de Londres e Frankfurt a renovarem recordes históricos.

As perspectivas de relaxamento monetária pelos maiores bancos centrais vem impulsionando as ações, que observam ainda as indicações sobre tarifas do governo do presidente eleito dos Estados Unidos, Donald Trump, e a divulgação de balanços.

O índice pan-europeu Stoxx 600 fechou em alta hoje de 0,69%, a 523,65 pontos.

A extensão do rali europeu se deve ao alívio proporcionado pela queda nos rendimentos de títulos soberanos locais e dos EUA, avalia o Swissquote.

O banco suíço nota que os mercados passaram a precificar mais flexibilização monetária dos dois lados do Atlântico, embora dados recentes ainda indiquem persistência da inflação.

Nesta sexta, o Eurostat confirmou aceleração da inflação ao consumidor (CPI, em inglês) da zona do euro, à taxa anual de 2,4% em dezembro.

O BCE não deve ter pressa para normalizar a política monetária, defendeu o dirigente e presidente do BC da Alemanha, Joachim Nagel. Na visão dele, a abordagem cautelosa é necessária diante do nível elevado de incertezas e da inflação alta, com continuidade do aumento "dinâmico" em preços de serviços.

Em Frankfurt, o DAX avançou 1,17%, a 20.897,46 pontos. Em Milão, o FTSE MIB teve alta de 1,35%, a 36.267,63 pontos.

Já a queda nas vendas no varejo do Reino Unido em dezembro ampliou apostas por cortes de juros do Banco da Inglaterra (BoE, em inglês) neste ano. O BoE está em uma posição em que pode reduzir juros de maneira preventiva para equilibrar riscos e ainda manter a política monetária restritiva, afirmou hoje o membro externo do Comitê do BC britânico, Alan Taylor.

Na França, a primeira moção de censura contra o primeiro-ministro da França, François Bayrou, foi rejeitada nesta quinta-feira na Assembleia Nacional. A medida necessitava de uma maioria de 288 deputados, e contou com apenas 131 votos. Ainda assim, as tratativas pela aprovação do orçamento seguem ameaçando o governo de Bayrou. Em Paris, o CAC 40 subiu 0,98%, a 7.709,75 pontos.

Entre ações de destaque, Rio Tinto (+2,14%) e Glencore (+3,95) avançaram em Londres, depois que a Bloomberg revelou, de acordo com fontes, que as empresas discutem uma fusão. Na cidade, o FTSE 100 subiu 1,35%, a 8.505,22 pontos.

Em Copenhague, a Maersk caiu 2,03%, depois de afirmar que voltará a usar o Mar Vermelho quando for seguro fazê-lo, e que é muito cedo para especular sobre o momento. O posicionamento frustrou as expectativas de retorno de uso da rota em virtude da diminuição das tensões com o grupo iemenita Houthis.

Em Madri, o Ibex35 avançou 0,59%, a 11.909,90 pontos. Em Lisboa, o PSI20 teve alta de 1,07%, a 6.563,75 pontos.



