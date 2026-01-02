A- A+

BOLSAS DE VALORES Bolsas da Europa fecham em alta impulsionadas por tecnologia em ambiente de liquidez reduzida Danske Bank enfatiza que a liquidez do mercado global deverá permanecer baixa antes de uma provável recuperação e melhora na semana que vem

As bolsas da Europa fecharam em alta nesta sexta-feira (2), impulsionadas pelo setor de tecnologia, apesar de a liquidez ainda se manter reduzida por conta do feriado de Ano-Novo.

Investidores se mantém à espera de importantes indicadores econômicos dos dois lados do Atlântico na próxima semana, bem como incertezas com o acordo de paz entre Rússia e Ucrânia diante de novas ofensivas.

Em Londres, o FTSE 100 fechou em alta de 0,20%, a 9.951,14 pontos. Em Frankfurt, o DAX avançou 0,14%, a 24.523,83 pontos. Em Paris, o CAC 40 subiu 0,56%, a 8.195,21 pontos.

Em Milão, o FTSE MIB ganhou 0,95%, a 45.374,03 pontos. Em Madri, o Ibex 35 avançou 0,99%, a 17.480,00 pontos. Em Lisboa, o PSI 20 teve alta de 1,66%, a 8.400,46 pontos. As cotações são preliminares.

Em análise, o Danske Bank destaca que a liquidez do mercado global deverá permanecer baixa antes de uma provável recuperação e melhora na próxima semana, juntamente com um conjunto mais completo de dados econômicos.

Na semana que vem, será divulgado o CPI da zona do euro e alemão, bem como o índice de sentimento econômico.

No noticiário corporativo europeu, a dinamarquesa Orsted entrou com ação judicial para contestar a suspensão de um arrendamento de um parque eólico imposta pelo governo do presidente dos EUA, Donald Trump, e a ação da empresa ganhou 4,62% em Copenhague.

Dentre outros destaques, as empresas holandesas do setor de semicondutores Be Semiconductor e ASM International avançaram 10,99% e 6,92%, respectivamente, enquanto a ASML subiu 7,09%.

O movimento de alta acontece depois de a administração americana entregar uma licença anual à TSMC para importar equipamentos de fabricação de chips dos EUA para suas instalações em Nanjing, na China, de acordo com a Reuters.

Na ponta geopolítica, a Rússia afirmou na quinta-feira, dia 1º, que a Ucrânia realizou um ataque em uma vila ocupada pelos russos na região de Kherson, em território ucraniano.

Diante do cenário, as ações do setor de defesa subiam, com a italiana Leonardo avançando 4,39%, a sueca Saab ganhando 3,78% e a britânica Rolls-Royce registrando alta de 3,61%.

Veja também