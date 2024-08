A- A+

bolsa de valores Bolsas da Europa fecham em alta leve com NY e com desempenhos variados na semana Em Londres, o índice FTSE 100 subiu 0,28%, aos 8.168,10 pontos

As bolsas europeias fecharam em alta nesta sexta-feira, 9, ainda que tenham desacelerado das máximas do dia, acompanhando o rumo de Wall Street e em um contexto de instabilidade diante da recente turbulência que derrubou os mercados globais.

Em Londres, o índice FTSE 100 subiu 0,28%, aos 8.168,10 pontos. O CAC 40, de Paris, ganhou 0,31%, encerrando em 7.269,71 pontos.

O índice DAX, referência em Frankfurt, encerrou em alta de 0,12%, a 17.702,03 pontos. As cotações são preliminares. Na semana, o FTSE 100 acumulou perda de 0,08%; o CAC 40 subiu 0,25% e o DAX, 0,23%.

As bolsas de Nova York estendiam os ganhos nesta sexta-feira, após terem se recuperado na quinta-feira com vigor de perdas do dia anterior, após dados favoráveis do mercado de trabalho americano aliviarem preocupações de que os Estados Unidos pudessem estar rumando para uma recessão.

Os papéis da Hargreaves Lansdown avançaram 2,32% em Londres após a maior plataforma britânica de investimentos para pessoas físicas aceitar uma oferta de aquisição de um consórcio de private equity apoiado pela CVC. A proposta conferiu um valor de US$ 6,9 bilhões para a companhia.

Em Milão, as ações da Assicurazioni Generali recuaram 2,21%. O impacto de catástrofes naturais, maiores custos de financiamento de seguros e outros fatores prejudicaram o desempenho da área de seguros de propriedade e acidentes, com o lucro operacional do segmento caindo 6,7%, para 1,73 bilhão de euros.

Considerando todos os negócios, a seguradora italiana anunciou um crescimento de 1,6% no lucro operacional. O índice referencial FTSE MIB, de Milão, subiu 0,13%, encerrando em 31.782,23 pontos.

Da agenda, o único destaque do dia foi a confirmação de que a taxa anual de inflação ao consumidor (CPI) da Alemanha acelerou levemente em julho, a 2,3%.

Nos demais mercados da região, o PSI 20, de Lisboa, teve queda de 0,29% e fechou a 6.550,61 pontos. O Ibex 35, referencial de Madri, ganhou 0,73%, encerrando em 10.634,80 pontos. As cotações são preliminares.



