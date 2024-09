Bolsas da Europa fecham em baixa após dados de inflação abaixo da expectativa e de olho em BCE

A- A+

As bolsas da Europa fecharam a sessão desta segunda-feira, 30, em queda, após dados de inflação da Alemanha, França e Espanha virem abaixo do esperado e à medida que os investidores esperam um direcionamento sobre o corte na taxa de juros por parte do Banco Central Europeu (BCE).

Em Londres, o FTSE 100 caiu 1,01%, aos 8.236,95 pontos. O CAC 40, de Paris, cedeu 2,0%, encerrando em 7.635,75 pontos. O DAX, referência em Frankfurt, teve retração de 0,68%, a 19.342,05 pontos. As cotações são preliminares.

Nesta segunda-feira, Alemanha, França e Espanha divulgaram suas respectivas taxas de inflação ao consumidor (CPI, pela sigla em inglês) e os dados ficaram abaixo das expectativas e também abaixo da meta de inflação de 2% do BCE.

Segundo uma análise feita pelo Rabobank, por conta do cenário, 80% do mercado passou a apostar em um possível corte de taxa do BCE em outubro, ante 60% antes da publicação dos relatórios.

Um documento do Swissquote Bank sugere ainda que a inflação mais fraca, combinada com a "perspectiva econômica sombria da Europa", tem espaço para impulsionar as apostas de corte de taxa do BCE.

Em discurso na Comissão de Assuntos Econômicos e Monetários do Parlamento Europeu, a presidente do BCE, Christine Lagarde, sinalizou que os dirigentes não vão esperar o retorno da inflação à meta de 2% para realizar cortes e que dados sugerem que a recuperação econômica na Europa enfrenta obstáculos.

Entre as ações, a Aston Martin e a Stellantis registraram as maiores quedas, após rebaixarem as expectativas para o ano inteiro. Os papéis despencaram 22,4% e 14,9%, respectivamente. As ações do grupo francês LVMH, considerado sensível à China, também cedeu 1,8%.

Em outras bolsas, o Ibex 35, de Madri, teve queda de 0,67%, para os 11.888,50 pontos. O FTSE MIB, de Milão, fechou em queda de 1,73%, a 34.125,26 pontos. Já o PSI 20, de Lisboa, recuou 0,23%, aos 6.792,87 pontos. As cotações são preliminares.



