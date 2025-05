Bolsas da Europa fecham em forte queda com escalada das tensões comerciais entre EUA e UE

A- A+

As bolsas da Europa fecharam em forte queda nesta sexta-feira, 23, pressionadas pela escalada nas tensões comerciais entre Estados Unidos e União Europeia. O movimento veio após o presidente dos EUA, Donald Trump, recomendar a imposição de uma tarifa fixa de 50% sobre produtos europeus a partir de 1º de junho.

Em Londres, o FTSE 100 recuou 0,24%, aos 8.717,97 pontos, mas acumulou alta semanal de 0,38%. O DAX, de Frankfurt, caiu 1,54%, aos 23.629,58 pontos, com perda semanal de 0,58%. Em Paris, o CAC 40 cedeu 1,65%, aos 7.734,40 pontos, acumulando baixa de 1,93% na semana.

O FTSE MIB, de Milão, caiu 1,94%, aos 39.475,36 pontos, com forte recuo semanal de 2,90%. Em Madri, o Ibex 35 perdeu 1,18%, aos 14.104,10 pontos, mas fechou a semana com ganho de 0,28%. Já em Lisboa, o PSI 20 recuou 0,61%, aos 7 330,90 pontos, acumulando valorização semanal de 1,31%. Os dados são preliminares.

A sessão foi especialmente negativa para os setores automotivo, financeiro e de consumo. As montadoras Mercedes-Benz e BMW, da Alemanha, caíram 4% e 3,7%, respectivamente, enquanto a Stellantis recuou 4,56% em Paris.

No setor bancário, o Deutsche Bank perdeu 4,2%, o Société Générale, da França, caiu 2,6%, e o Unicredit, da Itália, recuou 3%. Empresas de bens de luxo também sofreram: Swatch Group e EssilorLuxottica, dona da Ray-Ban, registraram perdas de cerca de 5%.

Mais cedo, Trump afirmou que a União Europeia "foi criada com o objetivo principal de tirar vantagem dos americanos no comércio" e que o bloco "tem sido difícil de lidar". Por isso, recomendou a imposição de uma tarifa de 50% sobre os produtos da UE.

A consultoria Capital Economics estimou que, caso a medida seja implementada, a produção da Alemanha poderá ser até 1,7% menor após três anos, em relação a um cenário sem a tarifa. Itália, França e Espanha também seriam afetadas, com quedas no PIB estimadas em 1,25%, 0,75% e 0,5%, respectivamente. Para a Irlanda, o impacto pode chegar a 4%.

Ministros da Alemanha e da Suécia criticaram a ameaça tarifária de Trump. A presidente do Banco Central Europeu (BCE), Christine Lagarde, afirmou que ameaças são oportunidades para fortalecer as relações comerciais com o Canadá.

Uma rodada de conversas entre os EUA e a UE sobre tarifas está prevista para esta sexta-feira.

No panorama macroeconômico, o PIB da Alemanha foi revisado para cima, e o varejo britânico surpreendeu positivamente o mercado.

