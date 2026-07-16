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MERCADO FINANCEIRO Bolsas da Europa fecham em queda com balanços, EUA-Irã e chips; Londres contraria e sobe Entre as ações, a britânica Rotork disparou cerca de 66% após a ABB anunciar sua aquisição por 4,14 bilhões de libras

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As bolsas europeias fecharam majoritariamente em baixa nesta quinta-feira, 16, em sessão marcada pela cautela diante da escalada das tensões entre Estados Unidos e Irã e pela fraqueza do setor de semicondutores, que repercutiu sinalizações sobre investimentos em balanço da TSMC. O noticiário corporativo ajudou a limitar parte das perdas em alguns mercados, com investidores reagindo a balanços, revisões de projeções e operações de fusões e aquisições.

Em Londres, o FTSE 100 fechou em alta de 0,54%, a 10.572,24 pontos, com as ações da British American Tobacco subindo e da Vodafone subindo cerca de 3% cada. Em Frankfurt, o DAX caiu 0,53%, a 24.866,46 pontos. Em Paris, o CAC 40 perdeu 0,05%, a 8 377,86 pontos. Em Milão, o FTSE MIB recuou 0,07%, a 52.373,96 pontos. Em Madri, o Ibex 35 caiu 0,25%, a 19.227,80 pontos. Em Lisboa, o PSI 20 perdeu 0,52%, a 9.037,45 pontos. As cotações são preliminares.

Investidores seguiram monitorando a possibilidade de uma escalada do conflito entre EUA e Irã, após informações de que o presidente Donald Trump avalia ampliar as operações militares contra Teerã. O banco Helaba afirmou haver preocupação de que as negociações entre os dois países para uma solução duradoura fracassem. No Reino Unido, a dirigente do Banco da Inglaterra (BoE) Sarah Breeden avaliou que a fraqueza da economia reduz o risco de persistência da inflação, diminuindo a necessidade de novas altas de juros.

Entre as ações, a britânica Rotork disparou cerca de 66% após a ABB anunciar sua aquisição por 4,14 bilhões de libras. Em Paris, a Publicis avançou 2,2% depois de elevar sua projeção de crescimento orgânico da receita para 2026, citando a demanda por serviços de inteligência artificial (IA) e a conquista de novos clientes.

Na ponta negativa, STMicroelectronics (-5%) e Infineon (-4,3%) cederam. Apesar de a TSMC ter divulgado um balanço robusto e reafirmado a perspectiva de forte demanda por semicondutores avançados voltados à inteligência artificial, o setor foi pressionado pela dúvidas dos investidores sobre o retorno dos elevados investimentos em IA. O setor tech caiu 0,3%.

*Com informações da Dow Jones Newswires



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