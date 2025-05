A- A+

bolsa de valores Bolsas da Europa fecham em queda com cautela antes do Fed e tensões comerciais Em Londres, o FTSE 100 recuou 0,44%, aos 8.559,33 pontos

As bolsas europeias encerraram o pregão desta quarta-feira, 7, em queda, refletindo a cautela dos investidores antes da decisão de política monetária do Federal Reserve (Fed, o banco central norte-americano) nos Estados Unidos, em meio à temporada de balanços corporativos e tensões comerciais.

Em Londres, o FTSE 100 recuou 0,44%, aos 8.559,33 pontos. Em Frankfurt, o índice DAX caiu 0,58%, aos 23.115,96 pontos. Já o CAC 40, de Paris, recuou 0,91%, aos 7.626,84 pontos. O FTSE MIB, de Milão, teve queda de 0,62%, para 38.319,89 pontos. Em Lisboa, o PSI 20 registrou ganho de 0,19%, aos 7.021,62 pontos. O Ibex 35, de Madri, caiu 0,37%, para 13.480,40 pontos. Os dados são preliminares.

Os mercados europeus foram pressionados pelo setor farmacêutico, após o presidente dos EUA, Donald Trump, afirmar na terça-feira que tarifas sobre produtos do setor serão anunciadas nas "duas próximas semanas".

As ações da Sanofi (-4,31%), AstraZeneca (-1,83%) e Roche (-1,92%) fecharam em queda. A Novo Nordisk (+1,30%), no entanto, contrariou a tendência do setor e subiu após anunciar lucro e vendas no primeiro trimestre acima das expectativas.

Investidores também monitoram os balanços de empresas como Ørsted, Pandora, Legrand, BMW, Siemens Healthineers e Telecom Italia ao longo do dia.

No cenário global, a Comissão Europeia deve anunciar nesta quinta-feira contramedidas às tarifas dos EUA, caso as negociações fracassem, segundo a Reuters. Mais cedo, o vice-presidente norte-americano, JD Vance, sinalizou avanços nas conversas com o bloco europeu sobre tarifas.

Dados melhores do que o esperado sobre o varejo na zona do euro e sobre encomendas à indústria alemã acabaram ficando em segundo plano diante do noticiário internacional.

O Federal Reserve anuncia nesta quarta-feira sua decisão sobre a taxa de juros, com expectativa de manutenção. Ainda assim, os mercados estarão atentos às declarações do presidente Jerome Powell, em busca de sinais sobre os próximos passos da política monetária e sobre a avaliação do Fed a respeito da economia norte-americana.

Veja também