Bolsas da Europa fecham em queda, com expectativa sobre reunião do BCE

As bolsas europeias fecharam a segunda-feira (4) majoritariamente em baixa, em meio à expectativa com a decisão do Banco Central Europeu (BCE), na quinta-feira (7). As projeções majoritárias apontam que a taxa de juros seguirá inalterada na zona do euro, diante das dificuldades ainda existentes para o alcance da meta de inflação.



Em Londres, o FTSE 100 cedeu 0,55%, aos 7.640,33 pontos. Em Frankfurt, o índice DAX recuou 0,11%, aos 17.716,17 pontos. O CAC-40, referencial da Bolsa de Paris, subiu 0,28%, para encerrar aos 7.956,41 pontos. As cotações são preliminares.



É provável que o BCE mantenha as taxas de juro por enquanto, uma vez que a "última milha" no caminho para a sua meta de inflação está se revelando a mais difícil, afirma o economista-chefe da KfW, Fritzi Koehler-Geib, em nota. "Existe agora também um consenso crescente entre os participantes no mercado de que é improvável um corte nas taxas de juro em março ou abril", diz. A falta de sinais claros de abrandamento do crescimento salarial e sinais de que a inflação continua persistente no setor de serviços corroboram o apelo por vigilância, observou.



Para o chefe de pesquisa macroeconômica da Pictet Wealth Management, Frederik Ducrozet, o momento do primeiro corte nas taxas de juros do BCE é importante, mas eventualmente o debate se voltará para o ritmo e a magnitude da flexibilização da política após o verão local, disse o chefe de pesquisa macroeconômica da Pictet Wealth Management, Frederik Ducrozet.

Em Londres, as ações da Ocado cederam 6,68%. Na semana passada, a direção da empresa ameaçou processar a Marks & Spencer por causa de um pagamento multimilionário vinculado à sua joint venture online.



A M&S, que detém 50% da Ocado Retail, está retendo parte do pagamento final de 190 milhões de libras esterlinas, depois que certas metas de desempenho previstas no acordo entre as partes não foram atingidas. O desacordo da Ocado em relação ao valor do pagamento final da Marks & Spencer pela sua JV não é bem-vindo para ambas as empresas, escreveu Russ Mold, diretor de investimentos da AJ Bell.



O Ibex 35 fechou com variação de 0,05%, a 10.069,80 pontos. As ações da Grifols perderam 9,71%, após a divulgação de que o acionista Capital Research and Management Company reduziu a sua participação e os vendedores a descoberto ajustaram as suas posições na empresa farmacêutica espanhola. O papel deu continuidade à montanha-russa que se seguiu à publicação, na quinta-feira passada, dos resultados da empresa, o que garantiu apenas uma trégua breve para o tombo dos papéis.



Entre os outros índices referenciais da região, o FTSE MIB, de Milão, cedeu 0,11%, a 32.912,34 pontos; em Lisboa, o PSI 20 caiu 0,39%, aos 6.175,64 pontos.

