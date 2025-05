Bolsas da Europa fecham em queda com sinais de contração econômica e incertezas fiscais nos EUA

A- A+

As bolsas da Europa fecharam majoritariamente em queda nesta quinta-feira, 22, pressionadas por dados econômicos fracos da região e pelo impacto da aprovação do projeto de reforma tributária do presidente norte-americano, Donald Trump, nos Estados Unidos, que reacendeu temores sobre o endividamento do país.

Em Londres, o FTSE 100 caiu 0,54%, aos 8.739,26 pontos. O DAX, de Frankfurt, recuou 0,51%, a 23.999,17 pontos. O CAC 40, de Paris, perdeu 0,58%, a 7.864,44 pontos. Em Milão, o FTSE MIB cedeu 0,73%, aos 40.256,59 pontos. O Ibex 35, de Madri, fechou em queda de 0,25%, aos 14.272,50 pontos. Lisboa destoou, com o PSI 20 subindo 0,25%, a 7.375,78 pontos. Os dados ainda são preliminares.

O sentimento dos investidores foi afetado por novos indicadores econômicos da região. Os índices de gerentes de compras (PMIs, na sigla em inglês) da zona do euro, Alemanha e Reino Unido ficaram abaixo da marca de 50 - que indica contração.

O ambiente de cautela também refletiu preocupações fiscais nos Estados Unidos, após a aprovação do pacote tributário proposto por Trump.

"A crescente montanha da dívida dos EUA está gerando ondas de preocupação nos mercados financeiros, com sinais de que os investidores estão hesitantes em financiar o governo Trump", avaliou Susannah Streeter, da Hargreaves Lansdown. "Essas preocupações afetam o sentimento também na Europa, dada a relevância dos EUA para a economia global."

No plano geopolítico, o Parlamento Europeu aprovou a proposta da Comissão Europeia para elevar em 50% as tarifas sobre produtos agrícolas russos, em resposta à continuidade do impasse na guerra entre Rússia e Ucrânia.

Por fim, a ata da última reunião do Banco Central Europeu (BCE) mostrou que alguns dirigentes chegaram a defender uma pausa no ciclo de cortes de juros em abril, mas a decisão foi de antecipar um corte.



