Bolsas da Europa fecham mistas e Frankfurt reduz baixa após confirmação de Merz como líder

As bolsas da Europa encerraram o pregão desta terça-feira, 6, sem direção única, em meio à repercussão de balanços corporativos, tensões políticas na Alemanha e incertezas sobre a política comercial dos Estados Unidos.

Em Frankfurt, o DAX reduziu a baixa após o líder do partido CDU, Friedrich Merz, conseguir ser eleito futuro chanceler da Alemanha. O índice da bolsa alemã caiu 0,41%, aos 23.249,65 pontos.

Em Londres, o FTSE 100 avançou 0,01%, aos 8.597,42 pontos, após o retorno do feriado local. O FTSE MIB, de Milão, teve alta de 0,22%, para 38.560,25 pontos.

Em Lisboa, o PSI 20 registrou ganho de 0,13%, aos 7.008,54 pontos. O Ibex 35, de Madri, subiu 0,09%, para 13.530,20 pontos. Já o CAC 40, de Paris, recuou 0,40%, aos 7.696,92 pontos. Os dados são preliminares.

Na Alemanha, a incerteza política pesou nos mercados. A não eleição do chanceler na primeira rodada de votação surpreendeu negativamente e provocou queda intradiária de 2% na bolsa de Frankfurt. No entanto, a aprovação no segundo turno ajudou a reverter parte das perdas.

"O fracasso sem precedentes de Merz em ser eleito chanceler alemão no primeiro turno sugere que ele não pode contar com o apoio total dos dois partidos que sustentam sua coalizão: sua própria CDU/CSU de centro-direita e o SPD de centro-esquerda. Isso semearia algumas dúvidas sobre sua capacidade de prosseguir com a agenda política", escreveu o economista-chefe do Berenberg Bank, Holger Schmieding.

Investidores também reagiram aos dados econômicos: os índices de gerentes de compras (PMIs) do setor de serviços da zona do euro, Alemanha e Reino Unido foram revisados para cima, apesar de indicarem recuo em abril. Já o índice de preços ao produtor (PPI) do bloco veio bem abaixo do esperado na comparação anual de março.

No cenário internacional, o acordo comercial firmado entre Reino Unido e Índia nesta terça-feira deve ampliar o comércio bilateral em 25,5 bilhões de libras esterlinas e elevar o PIB em 4,8 bilhões de libras, segundo o governo britânico.

