Bolsas da Europa fecham na maioria em alta, de olho em CPI dos EUA e apoiadas por bancos

A- A+

As bolsas da Europa fecharam na maioria em alta nesta quarta-feira (10), em sessão atenta à divulgação do índice de preços ao consumidor (CPI, na sigla em inglês) norte-americano de março.



A inflação acima do esperado reforçou a perspectiva de juros em um nível elevado por mais tempo por parte do Federal Reserve (Fed, o banco central dos Estados Unidos), pressionando os papéis. Por outro lado, as ações de bancos tiveram um desempenho forte no continente, e deram suporte aos índices.

O índice pan-europeu Stoxx 600 fechou em alta de 0,12%, a 506,45 pontos.

O CPI, junto com o payroll (dado de emprego) mais forte que o esperado, praticamente mata as esperanças de um corte de juros em junho pelo Fed, afirmou a Capital Economics.

A consultoria destacou o terceiro avanço mensal consecutivo de 0,4% no núcleo do CPI, além da manutenção da taxa anual do núcleo em 3,8% e o repique da taxa anual do índice cheio a 3,5%.

No monitoramento do CME Group, a chance de um corte aparecia como majoritária apenas para setembro, com 73,8% de possibilidade de algum corte, sendo 26,2% por manutenção.

Na quinta-feira, 11, será a vez de o Banco Central Europeu (BCE) anunciar decisão de juros. A previsão é que o BCE irá manter as taxas, também pela quinta vez seguida, mas preparar o terreno para uma redução inicial em junho.

A expectativa do Banca Mediolanum é de que o BCE adote uma postura "dovish" na decisão da quinta-feira e prepare o terreno para um primeiro corte de juros na reunião seguinte, em junho. Em seguida, o banco italiano espera mais reduções da taxa básica em julho, setembro, outubro e dezembro.

Entre as ações, o HSBC subiu 3,07% em Londres, ajudando o FTSE 100 a avançar 0,33%, a .7961,21 pontos. Em Milão, Banca Monte Paschi Siena teve alta de 4,83% junto de outros bancos, impulsionando o FTSE MIB a subir 0,27%, a 34.039,63 pontos.

O DAX ganhou 0,11% em Frankfurt, a 18.095,96 pontos. Em Lisboa, o PSI 20 teve alta de 0,06%, a 6.279,78 pontos.

Por outro lado, o Ibex 35 caiu 0,38% em Madri, a 10.775,00 pontos, na sua quarta queda consecutiva, enquanto o CAC 40 teve baixa de 0,05%, a 8.045,38 pontos, em Paris.

Em Zurique, as ações do UBS caíram 2,95%, após a notícia de que o banco enfrentará regras de capital mais duras depois de uma revisão bancária do governo suíço.

Veja também

BRASIL CCJ do Senado adia votação de PEC do Quinquênio após pedido de vista de Jaques Wagner