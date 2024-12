Bolsas da Europa fecham na maioria em baixa, com falas de dirigentes e perspectivas para BCE

A- A+

As bolsas da Europa fecharam na maioria em baixa nesta segunda-feira, 30, com os negócios com liquidez bastante restrita pelo final do ano. O dia teve declarações de dirigentes do Banco Central Europeu (BCE) e as perspectivas para a postura da autoridade em 2025 em foco.

Na terça-feira, 31, alguns mercados acionários europeus fecharão mais cedo do que o normal, enquanto outros, caso de Frankfurt e Milão, não terão operações

O índice pan-europeu Stoxx 600 fechou em baixa de 0,48%, a 504,73 pontos.

No fim de semana, o dirigente do BCE Robert Holzmann disse em entrevista que a instituição poderá demorar mais para voltar a cortar juros de novo, diante de uma recente aceleração da inflação na zona do euro.

Nesta segunda, foi publicado que a inflação espanhola acelerou mais do que o esperado em dezembro, permanecendo acima de 2% pelo segundo mês seguido ao subir 2,8% na comparação com o ano anterior, acelerando com relação ao aumento de 2,4% em novembro.

O dirigente Yannis Stournaras afirmou que a estabilidade da inflação na zona euro perto da meta de 2% - esperada para ser alcançada no início de 2025 - permite espaço para uma maior flexibilização monetária europeia, se as condições permitirem.

Outro dirigente, Klaas Knot, disse que há uma séria chance de uma guerra comercial eclodir. Segundo Knot, se o futuro governo dos EUA, sob Donald Trump, impuser novas tarifas, a China poderá começar a vender seus produtos a preços mais baratos para a Europa. Em uma situação assim, a China acabaria "exportando" sua deflação para o continente europeu, afirmou o dirigente.

Em Frankfurt, o DAX caiu 0,38%, a 19.909,14 pontos, encerrando o ano com um avanço de 18,85%, representando o maior ganho entre as principais bolsas europeias. Somando com a alta de 2023, o índice acumula valorização de 43% em dois anos, o que representa o melhor biênio para o DAX em mais de uma década.

O destaque é o avanço da SAP, que impulsionada pelo desempenho das empresas de tecnologia ao longo de 2024, foi responsável por cerca de um terço dos ganhos do índice no ano, segundo o jornal El Economista. Em Milão, o FTSE MIB subiu 0,07%, a 34.186,18 pontos, terminando o ano com um avanço de 12,63%.

Em Londres, o FTSE 100 caiu 0,35%, a 8.121,01 pontos. Em Paris, o CAC 40 recuou 0,57%, a 7.313,56 pontos. Em Madri, o Ibex35 teve alta de 0,08%, a 11.540,90 pontos. Em Lisboa, o PSI 20 cedeu 0,10%, a 6.367,38 pontos.

