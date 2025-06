Bolsas da Europa fecham na maioria em baixa, com notícias sobre negociações comerciais no radar

A- A+

As bolsas da Europa fecharam na maioria em baixa nesta quarta-feira, 11, recuando na zona do euro e com leve alta em Londres, em sessão que teve como destaque o anúncio de um acordo comercial entre Estados Unidos e China.

Ao mesmo tempo, uma reportagem da Bloomberg apontou que a União Europeia (UE) acredita que as negociações comerciais com os EUA podem se estender além do prazo de 9 de julho do presidente norte-americano, Donald Trump, mesmo com o aumento da velocidade das conversas na última semana. Além disso, o dia contou com a divulgação do índice de preços ao consumidor (CPI, na sigla em inglês) de maio dos Estados Unidos.

O índice pan-europeu Stoxx 600 fechou em baixa de 0,27%, a 551,64 pontos.

Trump afirmou nesta quarta que o acordo americano com a China está concluído, sujeito à aprovação final do próprio republicano e do presidente chinês, Xi Jinping. Ele disse que quaisquer bens de terras raras necessários serão fornecidos, antecipadamente, pela China. Trump ainda disse que os EUA terão um "total de tarifas de 55%, enquanto a China terá uma de 10%", também sem detalhes. "A relação é excelente", acrescentou.

O CPI americano subiu 0,1% em maio ante abril. Na comparação anual, o avanço foi de 2,4% em maio. Os últimos dados de inflação destacam que os aumentos de preços relacionados à política tarifária do governo Trump mal chegaram ao consumidores, segundo a Capital Economics.

Na Europa, o economista-chefe do Banco Central Europeu (BCE), Philip Lane, afirmou que a decisão de corte dos juros, realizada na semana passada, ajuda a garantir que o desvio negativo projetado da inflação nos próximos dezoito meses permaneça apenas temporário.

Madri teve o pior desempenho na região, pressionada pela ação da controladora da varejista Zara, a Inditex, que apresentou resultado trimestral de vendas pior do que o esperado, recuando 4,37%, enquanto o Ibex 35 caiu 0,61%, a 14.134,10 pontos. Em Milão, onde o FTSE MIB recuou 0,07%, a 40.180,24 pontos, o Unicredit subiu 0,42%, em dia no qual seu CEO disse que no nível atual de preços, não vê valor para seus investidores na aquisição do alemão Commerzbank, que caiu 0,61% em Frankfurt, onde o DAX recuou 0,16%, a 23.948,90 pontos.

Em Paris, onde o CAC 40 teve queda de 0,36%, a 7.775,90 pontos, o Société Generale subiu 0,84%, em dia no qual anunciou que será o primeiro dos principais bancos a lançar um programa de stablecoin. Em Lisboa, o PSI 20 caiu 0,21%, a 7.479,49 pontos. Fora da zona do euro, o FTSE 100 avançou 0,13%, a 8.864,35 pontos, em Londres.

