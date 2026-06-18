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MERCADO

Bolsas da Europa fecham sem direção única com acordo EUA-Irã, em dia de decisão do BoE

BoE manteve sua taxa básica e reiterou que seguirá monitorando os impactos do conflito no Oriente Médio sobre a inflação

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Um corretor de ações caminha ao lado dos preços das ações em um painel digital durante uma sessão de negociação na Bolsa de Valores do PaquistãoUm corretor de ações caminha ao lado dos preços das ações em um painel digital durante uma sessão de negociação na Bolsa de Valores do Paquistão - Foto: Rizwan Tabassaum / AFP

As bolsas europeias fecharam sem direção única nesta quinta-feira, 18, em sessão marcada pela avaliação dos desdobramentos do acordo provisório de paz entre EUA e Irã, pela decisão de política monetária do Banco da Inglaterra (BoE) e pela repercussão do tom mais duro adotado pelo Federal Reserve (Fed). A queda dos preços do petróleo favoreceu setores ligados ao consumo e à indústria.

Em Londres, o FTSE 100 fechou em baixa de 1,04%, a 10.399,70 pontos. Em Frankfurt, o DAX subiu 0,37%, a 25.028,06 pontos. Em Paris, o CAC 40 ganhou 0,44%, a 8.467,98 pontos. Em Milão, o FTSE MIB avançou 0,18%, a 52.688,22 pontos. Em Madri, o Ibex 35 cedeu 0,09%, a 19.404,10 pontos. Em Lisboa, o PSI 20 caiu 0,55%, a 9.040,40 pontos. As cotações são preliminares.

O BoE manteve sua taxa básica e reiterou que seguirá monitorando os impactos do conflito no Oriente Médio sobre a inflação. A autoridade monetária destacou que os preços de energia continuam elevados e voláteis, enquanto o presidente Andrew Bailey afirmou que o banco está pronto para reagir caso surjam efeitos inflacionários de segunda rodada mais fortes. O ING avaliou que a decisão reforça a perspectiva de uma pausa prolongada nos juros britânicos e que um eventual corte pode ficar para 2027.

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Já o economista-chefe do Banco Central Europeu (BCE), Philip Lane, afirmou que a inflação da zona do euro deverá permanecer acima da meta por um período prolongado e defendeu a alta de juros promovida na semana passada, ressaltando que a instituição continua preparada para agir novamente, se necessário.

Entre as ações, a holandesa BE Semiconductor subiu cerca de 1,6% após elevar suas metas de receita e rentabilidade de longo prazo com o avanço da demanda relacionada à inteligência artificial (IA). Em Londres, a Tesco recuou 1,2% após divulgar crescimento das vendas comparáveis no trimestre. Em Paris, a L'Oréal avançou perto de 0,5% depois de anunciar a aquisição de uma participação majoritária na indiana Innovist.

Já as petroleiras europeias limitaram ganhos ou operaram em queda ao longo da sessão, refletindo o recuo do petróleo diante das perspectivas de normalização dos fluxos pelo Estreito de Ormuz. O setor cedeu 1,5%.
 

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