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EUROPA Bolsas da Europa fecham sem direção única com vaivém do petróleo e sinais mistos de guerra Recuo do petróleo alivia temores inflacionários na Europa, mas dados fracos da economia local e juros nos EUA mantêm investidores cautelosos

As bolsas europeias fecharam sem direção única nesta terça-feira (22), em sessão marcada pelo vaivém do petróleo e por sinais mistos sobre uma possível abertura diplomática entre Estados Unidos e Irã.

A queda da commodity ao longo do dia aliviou parte das preocupações com inflação e juros, mas a cautela persistiu diante da perspectiva de política monetária ainda restritiva nos EUA.

Em Londres, o FTSE 100 fechou em queda de 0,29%, a 10.708,33 pontos. Em Frankfurt, o DAX subiu 0,10%, a 25.600,01 pontos. Em Paris, o CAC 40 ganhou 0,20%, a 8.154,91 pontos.

Em Milão, o FTSE MIB recuou 0,53%, a 52.095,83 pontos. Em Madri, o Ibex 35 subiu 0,39%, a 19.801,10 pontos. Em Lisboa, o PSI 20 ganhou 0,41%, a 9.656,71 pontos. As cotações são preliminares.

Na zona do euro, a confiança do consumidor caiu e ficou abaixo da previsão de analistas. O dado se somou à cautela com energia, após o economista-chefe do BCE, Philip Lane, alertar que uma segunda onda de alta dos preços pode manter a inflação elevada até 2027.

Segundo o UBS, ações europeias ligadas à expansão da infraestrutura de inteligência artificial (IA) seguem subavaliadas frente às americanas.

Entre as ações, Kingfisher saltou cerca de 12% em Londres após elevar projeções para o ano fiscal de 2027, enquanto Smiths Group avançou 7,7% após resultados acima do esperado. A aérea IAG ganhou 1,8%, beneficiada pelo recuo do petróleo.

Em Frankfurt, Zalando e Adidas subiram cerca de 3,7% e 2,7%, respectivamente, enquanto Mercedes-Benz recuou 0,7% e Allianz caiu perto de 3%.

Em Madri, Puig Brands avançou quase 4%. Em Paris, Capgemini ganhou 1,1% e, em Amsterdã, ASML teve alta de 2,1% com o retorno do apetite por papéis ligados a IA.



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