Bolsas da Europa fecham sem sinal único, aguardando negociações comerciais e com balanços

As bolsas da Europa fecharam sem sinal único na sessão desta sexta-feira (18), aguardando novidades sobre as negociações comerciais dos Estados Unidos com a União Europeia (UE). Além disso, os mercados acompanharam a divulgação de uma série de balanços e notícias corporativas na região, que conferiram algumas movimentações de destaque em praças diversas.

O índice pan-europeu Stoxx600 fechou em baixa de 0,01%, a 547,00 pontos. Em Londres, o FTSE 100 subiu 0,22%, a 8.992,12 pontos. Em Frankfurt, o DAX recuou 0,34%, a 24.287,57 pontos. Em Paris, o CAC 40 teve ganho de 0,01%, a 7.822,67 pontos.

Segundo a Baha, o comissário para o Comércio e Segurança Econômica da UE, Maros Sefcovic, teve conversas "intensas" com o secretário de Comércio dos Estados Unidos, Howard Lutnick, e com o Representante do Comércio americano (USTR, em inglês), Jamieson Greer, como informou um porta-voz, em coletiva de imprensa.



Sobre as negociações antes de os EUA imporem suas tarifas sobre as exportações da UE, o porta-voz observou que "o último passo é sempre o mais difícil". O porta-voz acrescentou que Sefcovic informará os ministros do comércio de toda a UE sobre o progresso das negociações na tarde desta sexta-feira (horário local).

Entre os balanços, a fabricante de equipamentos de defesa sueca Saab saltou 16,43% em Estocolmo após superar expectativas de lucro trimestral e elevar projeção de vendas para o ano. Por outro lado, a Electrolux tombou 14,33%, após a gigante de eletrodomésticos sueca decepcionar com seu último lucro trimestral e reiterar que pretende compensar aumentos de custos relacionados a tarifas dos EUA na América do Norte por meio de aumentos de preços.



Em Londres, as ações da Burberry subiram 5,81%, depois que a empresa divulgou queda mais suave nas vendas em seu último trimestre fiscal, à medida que o grupo avança com um plano de reestruturação em um cenário difícil para marcas de luxo em função da fraca demanda.

A Vestas Wind Systems teve ganho de 15,03% em Copenhague, após o JPMorgan melhorar sua recomendação para a fabricante de turbinas eólicas de "neutro" para "overweight" (acima da média do mercado).



A BP subiu 0,67% em Londres, depois que a empresa anunciou que planeja vender seu negócio de energia eólica onshore, a BP Wind Energy, nos Estados Unidos para a LS Power, enquanto continua a reorientar seu portfólio, afastando-se de ativos de baixo carbono e reduzindo sua dívida líquida. É esperado que a negociação seja concluída até o final do ano, mas não há detalhes financeiros.

Em Milão, o FTSE MIB subiu 0,46%, a 40.311,99 pontos. Em Madri, o Ibex35 recuou 0,04%, a 13.989,00 pontos. Em Lisboa, o PSI 20 caiu 0,28%, a 7.674,13 pontos.

