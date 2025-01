Bolsas da Europa fecham sem sinal único, com balanços, dados e declarações de Trump

A- A+

As bolsas da Europa fecharam sem sinal único nesta sexta-feira, 24, em uma sessão que repercutiu balanços trimestrais, que foram especialmente favoráveis ao setor de luxo.

Além disso, declarações do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, sobre as relações com a China impulsionaram parte das ações, já que o republicano dissipou parte dos temores sobre a escalada de uma guerra comercial. O dia contou ainda com a divulgação de indicadores da economia da região.

O índice pan-europeu Stoxx 600 fechou em queda de 0,07%, a 529,96 pontos.

Trump disse que preferiria não impor tarifas à China, mas reiterou a ameaça de elevar a taxação sobre itens fabricados no país asiático. "E eu preferiria não ter que usar as tarifas, mas é um poder enorme sobre a China". O gigante asiático, segundo o republicano, "recebe muito dinheiro da América."

No noticiário macroeconômico, os índices de gerentes de compras (PMI, na sigla em inglês) preliminares de janeiro da Alemanha e do Reino Unido surpreenderam positivamente, enquanto os da zona do euro vieram mistos, com ganhos na indústria e recuo maior do que o previsto em serviços.

A Oxford Economics avalia que os dados oferecem algum otimismo sobre a economia da zona do euro, sugerindo uma lenta recuperação condizente com o cenário base da consultoria.

Sobre inflação, a presidente do Banco Central Europeu (BCE), Christine Lagarde, afirmou nesta sexta que os preços de energia devem continuar em queda na região. "A inflação está em 2,4% e temos confiança forte de que continuará em queda até a meta", afirmou.

Em Frankfurt, o DAX recuou 0,12%, a 21.385,62 pontos. Em Madri, o Ibex35 caiu 0,13%, a 11.975,70 pontos. Em Lisboa, o PSI20 teve queda de 0,25%, a 6.503,73 pontos. Em Londres, o FTSE 100 cedeu 0,73%, a 8.502,35 pontos.

Por sua vez, as ações da Burberry saltaram 11,05% na cidade, após a grife britânica divulgar receita trimestral melhor do que o esperado, favorecendo outras empresas do setor de luxo, como Kering (+4,23%) em Paris, onde o CAC 40 subiu 0,44%, a 7.927,62 pontos.

Já no setor bancário italiano, o Banca Monte dei Paschi di Siena tombou 6,91% após fazer uma oferta de 13,3 bilhões para comprar o concorrente Mediobanca, que reagiu com alta de 7,72% em Milão, onde o FTSE MIB avançou 0,24%, a 36.200,72 pontos.

A Novo Nordisk subiu 7,13% em Copenhague depois do seu tratamento experimental ter conseguido uma perda de peso de até 22% num ensaio inicial. Já os lucros da Ericsson ficaram aquém das previsões de consenso do mercado, uma vez que a recuperação esperada nas vendas para a Índia ainda não chegou. Como resultado, as ações da empresa caíram 12,72% em Estocolmo.

