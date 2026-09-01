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Mercado Financeiro

Bolsas da Europa firmam queda com tensões geopolíticas e escalada dos yields

Por volta das 7h22 (de Brasília), o índice pan-europeu Stoxx 600 cedia 0,78%, para 646,07 pontos

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Bolsas da Europa firmam queda com tensões geopolíticas e escalada dos yieldsBolsas da Europa firmam queda com tensões geopolíticas e escalada dos yields - Foto: Pexels/Reprodução

As bolsas europeias operam em queda, com perdas de cerca de 1% em Frankfurt e Milão, neste primeiro dia de setembro. A aceleração da alta do petróleo pesa no humor amplo, turvando o custo de países endividados e perspectiva inflacionária, o que ficou evidente no índice de inflação da zona do euro ainda mais distante da meta do Banco Central Europeu.

Por volta das 7h22 (de Brasília), o índice pan-europeu Stoxx 600 cedia 0,78%, para 646,07 pontos. No mesmo horário, a Bolsa de Londres recuava 0,8%, na volta do feriado bancário. Em Frankfurt, o recuo era de 0,9%. A Bolsa de Paris perdia 0,23% e a de Milão tinha baixa de 1%. Madri recuava 1% e Lisboa subia 0,49%.

Os contratos futuros do petróleo WTI avançava 2,33%, com tensões no Oriente Médio e níveis baixos das reservas americanas da commodity.

Os preços da energia aceleraram a alta a 14,3% em agosto na zona do euro, ante 10,3% em julho, de acordo com a Eurostat. O aumento foi o grande vilão da inflação ao consumidor, que subiu ainda mais no mês passado para um nível cada vez mais distante da meta do Banco Central Europeu.

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Ações do setor de energia seguiam em alta, como a EDP e Galp, que avançavam 1,3% e 0,98%, respectivamente, em Lisboa. A Repsol, que subia 1,65%, era destaque em Madri, e a TotalEnergies avançava 1,4% em Paris.

Na Suíça, as ações do UBS cediam 2,4% mesmo após parlamentares suíços defenderem regulação mais branda para o banco. Parlamentares suíços decidiram na segunda-feira (31) que o UBS deve apoiar suas subsidiárias estrangeiras com 50% em capital Common Equity Tier 1, a forma de capital bancário de mais alta qualidade, em um revés para o governo, que buscava 100% de apoio CET1, segundo a Reuters.

Em Londres, as ações da WPP cediam 2,4% após o Financial Times informar que o grupo publicitário pretende demitir cerca de mil pessoas até o fim do ano como parte de seus esforços de reestruturação. O plano contempla ainda desinvestimentos em negócios periféricos e devolução de espaços em escritórios não ocupados.

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