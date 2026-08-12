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Mercado Financeiro Bolsas da Europa operam de lado à espera de dados cruciais de inflação dos EUA Por volta das 6h10 (de Brasília), o índice pan-europeu Stoxx 600 registrava alta marginal de 0,02%, a 660,64 pontos

São Paulo, 12/08/2026 - As bolsas europeias operam perto da estabilidade na manhã desta quarta-feira, enquanto investidores acompanham o impasse nas negociações para a reabertura do Estreito de Ormuz, antes da divulgação de dados cruciais de inflação dos EUA.

Por volta das 6h10 (de Brasília), o índice pan-europeu Stoxx 600 registrava alta marginal de 0,02%, a 660,64 pontos.

A indefinição nas conversas para reabrir o Estreito de Ormuz, via marítima estratégica por onde passa cerca de um quinto do petróleo transportado no mundo, mantém o petróleo em níveis elevados, com o Brent próximo de US$ 90 por barril.

Em relatório divulgado hoje, a Agência Internacional de Energia (AIE) previu que a crise no Oriente Médio fará o consumo mundial de petróleo recuar 1,6 milhão de bpd em 2026. Há um mês, a estimativa era de queda de 1 milhão de bpd.

Nas próximas horas, o foco se volta para os números de inflação ao consumidor (CPI) dos EUA, que devem ajudar a calibrar as apostas para a trajetória dos juros do Federal Reserve (Fed). As expectativas para a reunião de setembro do banco central americano estão divididas entre manutenção das taxas e alta de 25 pontos-base.

Às 6h28 (de Brasília), a Bolsa de Londres subia 0,01%, a de Paris recuava 0,09% e a de Frankfurt avançava 0,45%. Já Milão, Madri e Lisboa tinham altas de 0,21%, 0,09% e 0,49%, respectivamente.

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