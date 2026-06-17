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Mercado Financeiro Bolsas da Europa operam de lado, à espera do Fed e de detalhes de acordo entre EUA e Irã Por volta das 6h40 (de Brasília), o índice pan-europeu Stoxx 600 avançava 0,25%, a 637,58 pontos

São Paulo, 17/06/2026 - As bolsas europeias operam perto da estabilidade na manhã desta quarta-feira, enquanto investidores aguardam a decisão de juros do Federal Reserve (Fed), a primeira sob a presidência de Kevin Warsh, e buscam mais informações sobre um acordo provisório entre Estados Unidos e Irã para encerrar a guerra no Oriente Médio.

Por volta das 6h40 (de Brasília), o índice pan-europeu Stoxx 600 avançava 0,25%, a 637,58 pontos.

Como o Fed deve manter a taxa básica inalterada, entre 3,5% e 3,75%, a atenção dos mercados se volta ao comunicado do Comitê Federal de Mercado Aberto (FOMC) e ao Sumário Trimestral de Projeções Econômicas, conhecido como "dot plot".

No ano passado, Warsh defendeu cortes de juros e foi escolhido para implementá-los, mas muitos dirigentes do Fed desde então passaram a apontar a necessidade de aumentos. Indicadores recentes dos EUA sugerem retomada do mercado de trabalho e aceleração da inflação.

No front geopolítico, também há expectativa de que EUA e Irã sigam adiante com os planos de assinar, na sexta-feira (19), um memorando de entendimento para reabrir o Estreito de Ormuz, por onde transita cerca de 20% do petróleo e do gás natural do mundo Os termos do acordo, porém, ainda não foram divulgados na íntegra.

Na agenda macroeconômica, a taxa anual de inflação ao consumidor (CPI) do Reino Unido ficou estável em 2,8% em maio ante abril, abaixo da previsão de analistas, que esperavam alta a 3%. Já na zona do euro, foi confirmado hoje que o CPI anual acelerou para 3,2% em maio.

Às 6h55 (de Brasília), a Bolsa de Londres caía 0,09%, a de Paris avançava 0,19% e a de Frankfurt recuava 0,05%. Já a de Milão tinha alta de 0,10%, a de Madri subia 0,44% e a de Lisboa cedia 0,03%.

Entre ações individuais, a BMW tombava quase 7% em Frankfurt, após a montadora alemã de carros de luxo reduzir sua projeção de lucro anual, citando a fraqueza do mercado chinês e o impacto da guerra no Oriente Médio.

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