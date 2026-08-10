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Mercado Financeiro Bolsas da Europa operam de lado com petróleo sustentado por incertezas sobre Ormuz Por volta das 6h (de Brasília), o índice pan-europeu Stoxx 600 tinha baixa marginal de 0,02%, a 660,13 pontos

São Paulo, 10/08/2026 - As bolsas europeias operam perto da estabilidade na manhã desta segunda-feira, à medida que dúvidas sobre a reabertura do Estreito de Ormuz sustentam os preços do petróleo.

Por volta das 6h (de Brasília), o índice pan-europeu Stoxx 600 tinha baixa marginal de 0,02%, a 660,13 pontos.

Na semana passada, o Stoxx 600 avançou 1,7% e fechou em nível recorde, sustentado pela expectativa de que os juros nos EUA não subam no curto prazo, após dados fracos do mercado de trabalho americano, e por resultados corporativos sólidos em ambos os lados do Atlântico.

Persistem as incertezas em torno de um eventual acordo para reabrir o Estreito de Ormuz, por onde transita cerca de um quinto do petróleo comercializado no mundo. No fim de semana, um alto representante do Irã fez exigências rígidas para que a passagem volte a operar. No começo da manhã, o Brent subia 1%.

Em dia de agenda esvaziada, e com a temporada de balanços chegando ao fim, investidores na Europa estão na expectativa por novos dados de inflação ao consumidor (CPI) dos EUA, previstos para quarta-feira (12).

Às 6h20 (de Brasília), a Bolsa de Londres caía 0,36% e a de Paris recuava 0,22%, enquanto a de Frankfurt subia 0,28%. Já Milão se mantinha estável, Lisboa avançava 0,02% e Madri cedia 0,07%.



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