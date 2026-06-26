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Mercado Financeiro

Bolsas da Europa operam em baixa com fraqueza global de ações de tecnologia

Por volta das 6h20 (de Brasília), o índice pan-europeu Stoxx 600 recuava 0,80%, a 635,09 pontos, após ter fechado em máxima histórica no pregão anterior

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Bolsas da Europa operam em baixa com fraqueza global de ações de tecnologiaBolsas da Europa operam em baixa com fraqueza global de ações de tecnologia - Foto: Daniel Leal Olivcas/AFP

São Paulo, 26/06/2026 - As bolsas europeias operam em baixa na manhã desta sexta-feira, à medida que ações de tecnologia acompanham a fraqueza global do setor.

Por volta das 6h20 (de Brasília), o índice pan-europeu Stoxx 600 recuava 0,80%, a 635,09 pontos, após ter fechado em máxima histórica no pregão anterior. O subíndice de tecnologia caía 1,8%.

Ontem, as bolsas de Nova York encerraram sem direção única, mas o Nasdaq - índice com forte peso de ações de tecnologia - caiu pelo quarto pregão consecutivo. Hoje, o futuro do Nasdaq sinalizava novas perdas no início da manhã, com baixa superior a 1%.

As incertezas em torno do setor voltaram ao radar em meio ao salto nos custos de chips de memória, impulsionado pela forte expansão da demanda ligada à inteligência artificial. Nesse contexto, Apple e Microsoft - que ajudaram a pressionar o Nasdaq ontem - anunciaram ajustes de preços.

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A questão também pesou sobre o humor dos mercados asiáticos, com quedas particularmente acentuadas no Japão e na Coreia do Sul.

No noticiário corporativo, a ação da varejista de moda online Zalando tombava quase 5% em Frankfurt, após o regulador financeiro da Alemanha abrir uma auditoria das demonstrações financeiras da empresa por supostas irregularidades envolvendo uma aquisição.

Às 6h34 (de Brasília), a Bolsa de Londres caía 0,75%, a de Paris recuava 0,61% e a de Frankfurt cedia 1,25%. Já as de Milão, Madri e Lisboa tinham perdas de 1,20%, 0,45% e 0,20%.
 

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