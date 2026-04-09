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Guerra no Oriente Médio Bolsas da Europa operam em baixa com incertezas sobre cessar-fogo entre EUA e Irã Por volta das 6h25 (de Brasília), o índice pan-europeu Stoxx 600 recuava 0,63%, a 609,63 pontos

São Paulo, 09/04/2026 - As bolsas europeias operam em baixa na manhã desta quinta-feira, após o rali de ontem, à medida que o petróleo voltou a subir diante de sinais de que o frágil cessar-fogo entre Estados Unidos e Irã pode não perdurar.

Por volta das 6h25 (de Brasília), o índice pan-europeu Stoxx 600 recuava 0,63%, a 609,63 pontos.

Ontem, os mercados acionários europeus saltaram após EUA e Irã anunciarem uma trégua de duas semanas.

No entanto, o otimismo logo se dissipou, depois que Israel continuou lançando ataques no Líbano, colocando o cessar-fogo em risco.

Além disso, o Estreito de Ormuz, rota crucial do transporte de energia por onde passa cerca de um quinto do petróleo mundial, segue em grande parte fechado, apesar de os EUA terem exigido que fosse reaberto. Há pouco, o Brent registrava significativa alta de 3%, revertendo parte do tombo de ontem.

No horário acima, o subíndice europeu de turismo e lazer tinha queda de 1,7%, depois de ter sido destaque de alta no pregão anterior.

O noticiário macroeconômico contribui para o tom negativo na Europa. Na Alemanha, a produção industrial sofreu uma contração inesperada em fevereiro, antes mesmo do início da guerra no Oriente Médio.

Às 6h38 (de Brasília), a Bolsa de Londres caía 0,35%, a de Paris recuava 0,82% e a de Frankfurt cedia 1,25%. As de Milão e Madri tinham respectivas baixas de 0,29% e 0,12%. Exceção, a de Lisboa subia 0,39%.

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