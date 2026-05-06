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Mercado Financeiro Bolsas da Europa operam em forte alta com otimismo sobre possível acordo EUA-Irã Por volta das 7h (de Brasília), o índice pan-europeu Stoxx 600 avançava 2,14%, a 622,75 pontos

São Paulo, 06/05/2026 - As bolsas europeias operam em forte alta na manhã desta quarta-feira, após relatos de que Estados Unidos e Irã estão se aproximando de um acordo para encerrar a guerra.

Por volta das 7h (de Brasília), o índice pan-europeu Stoxx 600 avançava 2,14%, a 622,75 pontos.

A Casa Branca espera receber do Irã uma resposta sobre "vários pontos-chave", inclusive sobre uma estrutura para negociações nucleares mais detalhadas, nas próximas 48 horas, segundo fontes ouvidas pela Axios.

A notícia, que levou o petróleo a acelerar o ritmo de queda para até 9% na última hora, veio um dia após o presidente dos EUA, Donald Trump, afirmar que "grandes progressos" rumo a um "acordo completo e final" com o Irã haviam sido feitos e determinar uma pausa na operação americana de escolta a navios no Estreito de Ormuz.

A temporada de balanços também contribui para o apetite por risco. No horário acima, a Deutsche Lufthansa saltava 6,3% em Frankfurt, após o grupo aéreo alemão divulgar prejuízo menor e prever uma forte temporada de viagens no verão do hemisfério norte, apesar do conflito no Oriente Médio.

No âmbito macroeconômico, o PMI de serviços da zona do euro caiu para 47,6 em abril na pesquisa final da S&P Global, mas ficou um pouco acima da prévia, enquanto o do Reino Unido subiu mais do que inicialmente estimado, para 52,7.

Às 7h14 (de Brasília), a Bolsa de Londres subia 2,09%, a de Paris avançava 2,54¨% e a de Frankfurt ganhava 2,62%%. As de Milão e Madri, por sua vez, tinham respectivas altas de 1,77% e 2,49. Na contramão, a de Lisboa caía 0,29%.



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