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Banco Central

Bolsas da Europa operam em forte baixa com intensificação do conflito no Oriente Médio

Agravamento das tensões no conflito impulsiona os preços do petróleo

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B3 Bolsa de ValoresB3 Bolsa de Valores - Foto: B3/Divulgação

São Paulo, 23/03/2026 - As bolsas europeias operam em forte baixa na manhã desta segunda-feira, à medida que a escalada da guerra no Oriente Médio segue pesando no sentimento dos investidores.

Por volta das 6h05 (de Brasília), o índice pan-europeu Stoxx 600 recuava 1,89%, a 562,47 pontos, depois de registrar sua terceira queda semanal consecutiva na última sexta-feira (20).

No sábado (21), o presidente dos EUA, Donald Trump, deu ao Irã um ultimato de 48 horas para reabrir o Estreito de Ormuz, sob ameaça de ataques à infraestrutura de energia do país. Em resposta, Teerã ameaçou atingir a infraestrutura de energia e as instalações de dessalinização no Golfo caso Washington leve adiante o ultimato.

O agravamento das tensões no conflito impulsiona os preços do petróleo. No horário acima, o Brent subia cerca de 2%.

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Na semana passada, grandes bancos centrais, incluindo o Federal Reserve (Fed), o Banco Central Europeu (BCE) e o Banco da Inglaterra (BoE), deixaram suas principais taxas de juros inalteradas, diante das incertezas sobre os efeitos da guerra na perspectiva global de inflação e crescimento.

A agenda desta segunda traz leitura preliminar do índice de confiança do consumidor da zona do euro referente a março.

Às 6h20 (de Brasília), a Bolsa de Londres caía 1,66%, a de Paris recuava 1,50% e a de Frankfurt cedia 1,62%. As de Milão, Madri e Lisboa, por sua vez, tinham respectivas quedas de 2,13%, 2,14% e 1,81%.

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