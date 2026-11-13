A- A+

Mercado Financeiro Bolsas da Europa operam mistas após saída de Huang da Nvidia ampliar dúvidas sobre a IA Por volta das 6h30 (de Brasília), o índice pan-europeu Stoxx 600 tinha baixa marginal de 0,09%, a 663,35 pontos

As bolsas europeias operam sem direção única na manhã desta sexta-feira, enquanto investidores avaliam as implicações da renúncia de Jensen Huang ao comando da Nvidia para a indústria global de inteligência artificial.

A saída de Huang, cofundador da Nvidia e um dos principais arquitetos da estratégia de IA da empresa, levantou dúvidas sobre os próximos passos do grupo e sobre o ritmo de expansão do setor. Considerado por parte da indústria um símbolo do avanço recente da IA, Huang era visto como o principal rosto da Nvidia durante o boom global de tecnologia.

A renúncia foi anunciada ontem, após um caso extraconjugal levantar preocupações de segurança nacional nos EUA. A diretora financeira da Nvidia, Colette Kress, assumiu como CEO interina.

Por volta das 6h30 (de Brasília), o índice pan-europeu Stoxx 600 tinha baixa marginal de 0,09%, a 663,35 pontos. O setor de tecnologia caía 0,60%.

Na temporada de balanços, a Richemont, grupo suíço controlador das joalherias Cartier e Van Cleef & Arpels, tombava 6% em Zurique após seus resultados trimestrais mostrarem desaceleração no crescimento das vendas.

Investidores na Europa também aguardam a revisão do Produto Interno Bruto (PIB) da zona do euro do terceiro trimestre e dados da inflação ao produtor (PPI) dos EUA, dias após o CPI americano surpreender para cima e impulsionar apostas em novas altas de juros pelo Federal Reserve (Fed).

Às 6h43 (de Brasília), a Bolsa de Londres subia 0,20%, a de Paris avançava 0,02% e a de Frankfurt caía 0,02%. Já Milão recuava 0,03%, Madri ganhava 0,20% e Lisboa registrava alta de 0,45%.



Veja também