A- A+

Mercado Financeiro Bolsas da Europa operam mistas com balanços, petróleo em queda e juros no radar Por volta das 6h45 (de Brasília), o índice pan-europeu Stoxx 600 avançava 0,45%, a 638,65 pontos

As bolsas europeias operam sem direção única na manhã desta segunda-feira (26), enquanto investidores avaliam balanços corporativos, monitoram a queda do petróleo e aguardam decisões de juros nos EUA e na zona do euro.

Por volta das 6h45 (de Brasília), o índice pan-europeu Stoxx 600 avançava 0,45%, a 638,65 pontos.

O setor de viagem e lazer era destaque positivo no horário, com alta de 1,4%. Já o de petróleo e gás recuava 1,1%, à medida que o Brent caía 1,5%, em um possível movimento de correção técnica após fortes ganhos recentes.

Na temporada de resultados, a Galp ampliou o lucro trimestral e melhorou o guidance para 2026, mas suas ações tombavam quase 9% em Lisboa após a petrolífera portuguesa anunciar que encerrou as negociações com a Moeve para uma possível combinação de suas operações downstream.

Também no radar estão anúncios de juros do Federal Reserve (Fed) e do Banco Central Europeu (BCE) nos próximos dias. A expectativa é que ambos mantenham suas taxas inalteradas, após elevá-las no mês passado.

Na agenda econômica, o índice Ifo de sentimento das empresas da Alemanha subiu para 90,2 em outubro, contrariando a previsão de queda.

Às 6h02 (de Brasília), a Bolsa de Londres subia 0,50%, a de Paris avançava 0,82% e a de Frankfurt ganhava 0,97%. Milão tinha alta de 1,05%, enquanto Madri e Lisboa caíam 0,13% e 0,60%, respectivamente.

Veja também