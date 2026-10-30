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Mercado Financeiro Bolsas da Europa operam mistas com techs em queda e dados de PIB no radar Por volta das 6h35 (de Brasília), o índice pan-europeu Stoxx 600 caía 0,29%, a 647,24 pontos

As bolsas europeias operam sem direção única na manhã desta sexta-feira, com ações de tecnologia em baixa, enquanto investidores digerem balanços corporativos e dados de crescimento da região.

Por volta das 6h35 (de Brasília), o índice pan-europeu Stoxx 600 caía 0,29%, a 647,24 pontos.

O setor de tecnologia liderava as perdas na Europa, com queda de 1,9%, após os balanços de Amazon e Intel reacenderem preocupações sobre a sustentabilidade dos elevados investimentos ligados à inteligência artificial (IA) e seus potenciais retornos.

Na temporada de resultados, as ações dos bancos NatWest e Crédit Agricole perdiam 5,9% e 1,9%, respectivamente, após a divulgação dos números trimestrais. Já a petrolífera britânica BP subia 0,3%, devolvendo parte dos ganhos do início do pregão.

No noticiário macroeconômico, o Produto Interno Bruto (PIB) da Alemanha cresceu 0,2% no terceiro trimestre ante o segundo, acima das expectativas, enquanto o da França encolheu 0,1%, frustrando projeções de alta, em meio aos distúrbios sociais que afetam a segunda maior economia da zona do euro. Os dados do bloco como um todo serão divulgados ainda hoje.

Os preços do petróleo, que voltaram a subir, também estão no radar. No começo da manhã, o Brent avançava 2%.

Às 6h49 (de Brasília), a Bolsa de Londres subia 0,14% e a de Paris avançava 0,02%, enquanto a de Frankfurt recuava 0,41%. Milão, Madri e Lisboa caíam 0,79%, 0,49% e 0,31%, respectivamente.

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