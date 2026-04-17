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Guerra no Oriente Médio Bolsas da Europa operam mistas e sem força com incertezas sobre EUA e Irã Por volta das 6h20 (de Brasília), o índice pan-europeu Stoxx 600 tinha modesta alta de 0,17%, a 618,02 pontos

São Paulo, 17/04/2026 - As bolsas europeias operam mistas e sem força na manhã desta sexta-feira, à medida que investidores se mostram hesitantes diante da falta de sinais concretos de avanços rumo a uma solução diplomática para a guerra no Oriente Médio.

Por volta das 6h20 (de Brasília), o índice pan-europeu Stoxx 600 tinha modesta alta de 0,17%, a 618,02 pontos.

O apetite por risco na Europa é limitado, embora o presidente dos EUA, Donald Trump, tenha reiterado a expectativa de que a guerra com o Irã deva acabar "muito em breve" e apesar do início de um cessar-fogo de dez dias entre Israel e Líbano.

Por ora, não há confirmação de uma nova rodada de conversas entre EUA e Irã, após o fracasso do diálogo no último fim de semana, nem de que a trégua atual, que expira na semana que vem, será renovada.

No âmbito macroeconômico, a zona do euro apresentou superávit comercial ajustado de 7 bilhões de euros em fevereiro, bem menor do que o do mês anterior, segundo a Eurostat.

Às 6h35 (de Brasília), a Bolsa de Londres caía 0,05%, enquanto a de Paris subia 0,42% e a de Frankfurt avançava 0,71%. Já as de Milão e Madri tinham altas de 0,69% e 0,41%, respectivamente, e a de Lisboa recuava 0,09%.



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