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Guerra no Oriente Médio Bolsas da Europa operam mistas, sem indicação de trégua no Oriente Médio Às 6h50 (de Brasília), a Bolsa de Londres subia 0,45%, a de Paris caía 0,05% e a de Frankfurt recuava 0,22%

São Paulo, 30/03/2026 - As bolsas europeias operam sem direção única na manhã desta segunda-feira, à medida que a guerra no Oriente Médio completou um mês sem sinal de trégua e continua impulsionando os preços do petróleo, o que compromete as perspectivas para a inflação global.

Por volta das 6h35 (de Brasília), o índice pan-europeu Stoxx 600 avançava 0,21%, a 576,50 pontos.

Os rebeldes houthis do Iêmen entraram na guerra no fim de semana, em uma nova escalada do conflito iniciado em 28 de fevereiro, quando Estados Unidos e Israel lançaram ataques coordenados contra o Irã.

No campo diplomático, o governo do Paquistão anunciou ontem que pretende sediar, nos próximos dias, um encontro de representantes de Washington e Teerã. Nenhum dos dois lados, porém, confirmou disposição para negociar, diante da possibilidade de uma invasão terrestre do Irã por tropas americanas.

As incertezas em torno da guerra mantêm a tendência de alta do petróleo, fator que ameaça alimentar a inflação e sustentar os juros em níveis mais elevados. Há pouco, o Brent subia cerca de 2,5%, ampliando os ganhos das duas sessões anteriores.

Da agenda de indicadores, o índice de sentimento econômico da zona do euro caiu para 96,6 pontos em março, mais do que o esperado, sob o peso do conflito.

Às 6h50 (de Brasília), a Bolsa de Londres subia 0,45%, a de Paris caía 0,05% e a de Frankfurt recuava 0,22%. As de Milão e Madri, por sua vez, oscilavam perto da estabilidade, enquanto a de Lisboa avançava 1,02%.

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