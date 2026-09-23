A- A+

Mercado Financeiro Bolsas da Europa operam perto da estabilidade com foco em chance de acordo EUA-Irã e PMIs Por volta das 6h25 (de Brasília), o índice pan-europeu Stoxx 600 tinha baixa marginal de 0,02%, a 642,63 pontos

As bolsas europeias operam mistas e perto de estabilidade na manhã desta quarta-feira (23), enquanto investidores avaliam as chances de EUA e Irã chegarem a um acordo para encerrar o conflito no Oriente Médio e digerem dados preliminares de atividade, que mostraram desempenho melhor na zona do euro do que no Reino Unido.

Por volta das 6h25 (de Brasília), o índice pan-europeu Stoxx 600 tinha baixa marginal de 0,02%, a 642,63 pontos.

Ontem, o presidente dos EUA, Donald Trump, voltou a ameaçar "aniquilar" o Irã na ausência de um acordo. Mais tarde, porém, afirmou a repórteres que líderes dos dois países tiveram "uma reunião muito boa", às margens da Assembleia Geral da ONU.

No começo da manhã, o petróleo operava sem direção única, com queda modesta do WTI e leve alta do Brent.

No âmbito macroeconômico, o PMI composto da zona do euro avançou inesperadamente em setembro, para 53,1, sinalizando expansão mais forte da atividade no bloco. No Reino Unido, por outro lado, o indicador recuou mais do que o previsto, para 51,7.

Às 6h40 (de Brasília), a Bolsa de Londres subia 0,13%, enquanto Paris caía 0,05% e Frankfurt recuava 0,42%. Milão ganhava 0,04%, ao passo que Madri recuava 0,39% e Lisboa cedia 0,31%.

Entre ações individuais, o UBS subia 0,20% em Zurique, recuperando-se das perdas de mais cedo, após a Câmara Alta do Parlamento suíço aprovar uma proposta para suavizar as novas exigências de capital ao banco e rejeitar uma regra mais rígida prevista em projeto apresentado pelo governo.

Veja também