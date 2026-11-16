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Mercado Financeiro Bolsas da Europa operam sem direção única com cautela sobre IA após ganhos recentes Por volta das 6h20 (de Brasília), o índice pan-europeu Stoxx 600 tinha modesto avanço de 0,14%, a 665,04 pontos

As bolsas europeias operam sem direção única na manhã desta segunda-feira, após acumularem fortes ganhos na semana passada. As ações de tecnologia seguem mostrando fraqueza, em meio à cautela dos investidores globais com as perspectivas para o setor de inteligência artificial (IA)

Por volta das 6h20 (de Brasília), o índice pan-europeu Stoxx 600 tinha modesto avanço de 0,14%, a 665,04 pontos. O setor de tecnologia registrava queda de 0,50%.

As incertezas sobre as perspectivas para a indústria de IA, intensificadas pelos desdobramentos envolvendo a Nvidia e a saída de Jensen Huang do cargo de CEO da companhia, continuam pesando sobre o sentimento dos investidores.

No mesmo horário, as ações de empresas ligadas à cadeia de fornecimento de tecnologia para IA também apresentavam desempenho negativo. Em Frankfurt, a Siemens Energy recuava 1%, enquanto fabricantes de semicondutores, como Infineon e Aixtron, tinham perdas de cerca de 2%.

Nos próximos dias, as atenções dos investidores estarão voltadas para a divulgação dos resultados da Nvidia, prevista para terça-feira, e para a aguardada estreia da Anthropic no mercado acionário, programada para o fim desta semana.

Na agenda econômica, o destaque é a divulgação de novos dados da produção industrial da zona do euro, prevista para esta manhã.

Às 6h33 (de Brasília), a Bolsa de Londres subia 0,29%, a de Paris avançava 0,29% e a de Frankfurt caía 0,04%. Já Milão recuava 0,40%, Madri cedia 0,07% e Lisboa ganhava 0,29%.

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