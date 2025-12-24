A- A+

MERCADO FINANCEIRO Bolsas da Europa operam sem direção única, com liquidez menor em véspera de Natal O subíndice de recursos básicos do Stoxx operava estável, apesar dos novos recordes de commodities metálicas

As bolsas da Europa operam sem sinal único, em dia de liquidez reduzida na véspera do feriado de Natal. Em Frankfurt e Milão, os mercados fecharam já nesta quarta-feira, enquanto o restante das praças terá pregão reduzido.

Por volta das 6h18 (de Brasília), o Stoxx 600 avançava 0,05%, a 589,05 pontos, estendendo ganhos da sessão anterior, quando renovou recordes de fechamento a 588,73 pontos e de máxima a 589,47 pontos.

Os mercados europeus abriram a sessão desta quarta-feira sem ímpeto e com dificuldade em firmar direção. Analistas da Sucden Financial apontam que a liquidez dos mercados já teve queda significativa neste final de ano.



Assim, o subíndice de recursos básicos do Stoxx operava estável, apesar dos novos recordes de commodities metálicas. O setor de energia tinha ganhos modestos de 0,27%, refletindo notícias de novos ataques a infraestrutura energética entre Rússia e Ucrânia e outras tensões ao redor do globo, que contribuíam para leve avanço do petróleo nesta madrugada.

Entre ações de destaque, a BP subia 0,22% em Londres, após planos da petrolífera britânica de vender sua unidade de lubrificantes, a Castrol, para a Stonepeak por US$ 10 bilhões. Em Paris, a Sanofi cedia 0,11%, depois de anunciar compra da americana Dynavax em acordo de US$ 2,2 bilhões.

No fronte político, o Parlamento da França aprovou o orçamento emergencial do premiê Sebástien Lecornu, que visava estender a proposta de 2025 até 2026 para impedir um shutdown enquanto o governo trabalha em um novo plano para o próximo ano.

Às 6h45 (de Brasília), a Bolsa de Londres caía 0,11%, a de Paris avançava 0,23%, a de Madri subia 0,06% e a de Lisboa cedia 0,14%



