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Mercado Financeiro Bolsas da Europa operam sem direção única, com tecnologia em alta e mineradoras em queda Por volta das 6h35 (de Brasília), o índice pan-europeu Stoxx 600 avançava 0,09%, para 651,27 pontos

As bolsas europeias operam sem direção única na manhã desta quarta-feira (18). A valorização das ações de tecnologia, após resultados sólidos da Nvidia, compensa parcialmente a forte liquidação dos papéis de mineradoras.

Por volta das 6h35 (de Brasília), o índice pan-europeu Stoxx 600 avançava 0,09%, para 651,27 pontos. O subíndice de tecnologia subia 1,3%.

A Nvidia, considerada um termômetro do interesse dos investidores em inteligência artificial, divulgou receita trimestral robusta e apresentou projeções otimistas. Os números também aliviaram preocupações com a liderança da empresa, depois que o presidente do conselho, Harvey Jones, rejeitou a possibilidade de reconduzir Jensen Huang ao cargo de CEO.

Na contramão, o setor europeu de mineração recuava 2,3%, pressionado pela fraqueza dos preços do cobre e do ouro.

Investidores também aguardam os dados finais do índice de preços ao consumidor (CPI, na sigla em inglês) da zona do euro em outubro. No Reino Unido, os números mais recentes de inflação vieram abaixo do esperado.

No radar está ainda a ata da última reunião de política monetária do Federal Reserve (Fed), em busca de sinais sobre quando o banco central americano poderá voltar a elevar juros.

Às 6h50 (de Brasília), a Bolsa de Londres caía 0,14%, enquanto a de Paris subia 0,10% e a de Frankfurt avançava 0,26%. Já Milão ganhava 0,10%, Madri recuava 0,33% e Lisboa tinha alta marginal de 0,04%.

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