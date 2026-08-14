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Mercado Financeiro Bolsas da Europa operam sem fôlego com petróleo em alta e tensões no Oriente Médio Por volta das 6h20 (de Brasília), o índice pan-europeu Stoxx 600 tinha baixa marginal de 0,07%, a 658,75 pontos

São Paulo, 14/08/2026 - As bolsas europeias operam sem fôlego na manhã desta sexta-feira, à medida que as tensões no Oriente Médio impulsionam os preços do petróleo, em um dia marcado também por dados de crescimento da zona do euro.

Por volta das 6h20 (de Brasília), o índice pan-europeu Stoxx 600 tinha baixa marginal de 0,07%, a 658,75 pontos.

O petróleo voltou a subir, após recuar na sessão anterior em meio a preocupações com a demanda global pela commodity, diante das persistentes divergências entre EUA e Irã. No começo da manhã, o Brent avançava cerca de 0,80%.

O secretário do Tesouro americano, Scott Bessent, fez novas ameaças contra o Irã e disse que Washington aplicará medidas "nunca antes vistas" contra o país, sem fornecer detalhes. Teerã, por sua vez, alega ter o controle do Estreito de Ormuz, por onde circulava um quinto do petróleo mundial antes da guerra, iniciada há cinco meses e meio.

Na agenda macroeconômica, o Produto Interno Bruto (PIB) da zona do euro cresceu 0,4% no segundo trimestre ante os três meses anteriores, segundo revisão da Eurostat que confirmou a estimativa inicial. No comércio, o bloco apresentou superávit ajustado de 1,8 bilhão de euros em junho, contrastando com o déficit de 6,1 bilhões de euros de maio.

Às 6h36 (de Brasília), a Bolsa de Londres caía 0,17% e a de Paris recuava 0,03%, enquanto a de Frankfurt subia 0,58%. Já Milão e Madri cediam 0,04% e 0,14%, respectivamente, e Lisboa se mantinha estável.

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