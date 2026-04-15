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Guerra no Oriente Médio Bolsas da Europa oscilam, de olho em EUA-Irã; setor de luxo tomba após balanços de vendas Por volta das 6h30 (de Brasília), o índice pan-europeu Stoxx 600 tinha ligeira baixa de 0,08%, a 619,44 pontos

São Paulo, 15/04/2026 - As bolsas europeias oscilam entre pequenas altas e baixas na manhã desta quarta-feira, enquanto investidores avaliam as chances de EUA e Irã buscarem uma solução diplomática para a guerra no Oriente Médio e digerem balanços corporativos do setor de luxo, que evidenciam os efeitos do conflito.

Por volta das 6h30 (de Brasília), o índice pan-europeu Stoxx 600 tinha ligeira baixa de 0,08%, a 619,44 pontos.

O presidente Donald Trump sinalizou ontem que EUA e Irã poderão retomar negociações de paz no Paquistão "nos próximos dias", após o fracasso das conversas no último fim de semana, que levou Washington a impor um bloqueio naval aos portos iranianos.

Balanços fracos de vendas da Kering, controladora da marca Gucci, e da Hermès mostraram que o setor de luxo foi prejudicado pelo conflito, que está em sua sétima semana. Em Paris, no horário acima, as ações da Kering e da Hermès tombavam 10% e 8,5%, respectivamente.

No âmbito macroeconômico, a produção industrial da zona do euro subiu 0,4% na comparação mensal de fevereiro, um pouco mais do que o esperado, segundo dados da Eurostat.

Às 6h45 (de Brasília), a Bolsa de Londres se mantinha estável, enquanto a de Paris recuava 0,62% e a de Frankfurt subia 0,02%. As de Milão, Madri e Lisboa, por sua vez, tinham perdas de 0,19%, 0,60% e 0,09, nesta ordem.



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