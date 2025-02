A- A+

IMPORTAÇÕES Bolsas da Europa oscilam perto da estabilidade, com tarifas, balanços e juros no radar Na última segunda (10), o presidente dos EUA, Donald Trump, cumpriu a ameaça de tarifar todas as importações de aço e alumínio em 25%, alimentando temores de uma ampla guerra comercial

As bolsas europeias oscilam perto da estabilidade na manhã desta terça-feira, enquanto investidores avaliam o impacto das novas tarifas dos EUA ao aço e ao alumínio e digerem balanços corporativos da região.

Por volta das 7h (de Brasília), o índice pan-europeu Stoxx 600 apresentava baixa marginal de 0,07%, a 545,55 pontos, após fechar o pregão anterior em nível recorde.



Ontem, o presidente dos EUA, Donald Trump, cumpriu a ameaça de tarifar todas as importações de aço e alumínio em 25%, alimentando temores de uma ampla guerra comercial. A expectativa é de que a União Europeia responda com tarifas retaliatórias.

No horário acima, as siderúrgicas alemãs ThyssenKrupp e Salzgitter tinham respectivas quedas de 2,8% e 1% em Frankfurt, enquanto a gigante ArcelorMittal recuava 1,4% em Amsterdã e a produtora de alumínio norueguesa Norsk Hydro cedia 1,2% em Oslo

Da temporada de balanços, destaque positivo para a Kering, cuja ação subia 2,5% em Paris após a companhia francesa de artigos de luxo - e controladora da Gucci - divulgar queda menor do que se previa na receita trimestral.

Por outro lado, o UniCredit tombava quase 3% em Milão, após o banco italiano divulgar queda no lucro. Já a BP se mantinha praticamente estável em Londres, após a petrolífera britânica lucrar menos do que o esperado, mas também anunciar uma recompra de ações de US$ 1,75 bilhão.

Investidores também monitoram a perspectiva da política monetária. Mais cedo, a dirigente do Banco da Inglaterra (BoE) Catherine Mann disse que deseja ver o juro básico britânico "bem acima" da chamada taxa neutra. Na semana passada, Mann surpreendeu ao votar por uma redução maior do juro, de 50 pontos-base, contrariando a decisão que prevaleceu, de corte de 25 pontos-base. Segundo Mann, ela agiu assim para "diminuir o ruído" dos mercados.

Nas próximas horas, estão previstos discursos do presidente do BoE, Andrew Bailey, e do presidente do Federal Reserve (Fed, o BC dos EUA), Jerome Powell, no Congresso americano.

Às 7h15 (de Brasília), a Bolsa de Londres caía 0,02%, a de Paris avançava 0,02% e a de Frankfurt subia 0,11%. Já as de Milão e Lisboa tinham altas de 0,08% e 0,30%, respectivamente, enquanto a de Madri recuava 0,05%.

Com informações da Dow Jones Newswires

