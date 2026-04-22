A- A+

Guerra no Oriente Médio Bolsas da Europa oscilam perto da estabilidade, de olho em EUA-Irã e balanços Por volta das 6h25 (de Brasília), o índice pan-europeu Stoxx 600 tinha leve avanço de 0,12%, a 616,80 pontos.

São Paulo, 22/04/2026 - As bolsas europeias oscilam perto da estabilidade na manhã desta quarta-feira, enquanto investidores avaliam as chances de EUA e Irã retomarem negociações de paz, após o presidente Donald Trump estender o cessar-fogo entre os dois países. Balanços corporativos e indicadores econômicos também estão no radar.

Por volta das 6h25 (de Brasília), o índice pan-europeu Stoxx 600 tinha leve avanço de 0,12%, a 616,80 pontos.

Ontem, o presidente Trump estendeu por prazo indeterminado o cessar-fogo dos EUA com o Irã, poucas horas antes de expirar o prazo para o fim da trégua. A decisão, porém, veio após os iranianos não confirmarem presença em uma segunda rodada de negociações com Washington no Paquistão.

Segundo o embaixador do Irã na Organização das Nações Unidas (ONU), Amir Saeid Iravani, Teerã está disposto a retomar o diálogo assim que o bloqueio dos EUA aos portos iranianos for encerrado.

Nesse cenário incerto, o petróleo opera dentro de uma faixa relativamente estreita desde a madrugada, depois de mostrar extrema volatilidade desde o início da guerra no Oriente Médio, no fim de fevereiro.

Na temporada de balanços, destaque para a ASM International - fabricante holandesa de equipamentos para a produção de semicondutores -, que saltava 8,4% em Amsterdã após divulgar vendas trimestrais acima da expectativa, diante do aumento dos gastos com inteligência artificial (IA).

No âmbito macroeconômico, a taxa anual de inflação ao consumidor (CPI) do Reino Unido acelerou para 3,3% em março, sob o impacto da guerra, mas ficou apenas ligeiramente acima do previsto.

Às 6h40 (de Brasília), a Bolsa de Londres subia 0,02%, enquanto a de Paris caía 0,19% e a de Frankfurt se mantinha estável. Já a de Milão recuava 0,09%, a de Madri cedia 0,51% e a de Lisboa avançava 0,68%.



Veja também