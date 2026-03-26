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Bolsa de valores Bolsas da Europa recuam com alta do petróleo diante de incertezas sobre paz no Oriente Médio Por volta das 6h10 (de Brasília), o índice pan-europeu Stoxx 600 recuava 0,99%, a 581,72 pontos

São Paulo, 26/03/2026 - As bolsas europeias operam em baixa na manhã desta quinta-feira, à medida que declarações conflitantes sobre supostas negociações de paz no Oriente Médio voltaram a impulsionar o petróleo.

Por volta das 6h10 (de Brasília), o índice pan-europeu Stoxx 600 recuava 0,99%, a 581,72 pontos.

O presidente dos EUA, Donald Trump, disse ontem que conversas com o Irã estão em andamento e que o regime iraniano "quer muito fazer um acordo". Já Teerã rejeitou uma proposta dos EUA para encerrar a guerra, segundo a mídia estatal, mas segue acompanhando as articulações de mediadores que tentam abrir caminho para um encontro entre os dois lados, informou o The Wall Street Journal, citando os mediadores.

Neste ambiente de incertezas, o petróleo voltou a subir hoje, revertendo perdas da véspera. Há pouco, o Brent avançava mais de 3%, voltando a superar a marca de US$ 100 por barril.

Na esteira da guerra, o sentimento do consumidor na Alemanha caiu ao menor nível em dois anos, segundo projeção do instituto GfK para pesquisa de abril, diante de temores de que a alta dos preços de energia alimente a inflação.

Na semana passada, o Banco Central Europeu (BCE) não apenas elevou as projeções de inflação para a zona do euro, como também reduziu as de crescimento econômico, sob influência do conflito no Oriente Médio. Em discurso hoje, o vice-presidente do BCE, Luis de Guindos, disse que a guerra deverá ter "repercussões de longo alcance".

Às 6h25 (de Brasília), a Bolsa de Londres caía 0,98%, a de Paris recuava 0,82% e a de Frankfurt cedia 1,46%. As de Milão, Madri e Lisboa, por sua vez, tinham respectivas quedas de 1,15%, 0,98% e 0,31%.

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