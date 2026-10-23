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Mercado Financeiro Bolsas da Europa recuam com balanços, PMIs mistos, petróleo em alta e tensão na França Por volta das 6h25 (de Brasília), o índice pan-europeu Stoxx 600 caía 0,46%, a 634,81 pontos

As bolsas europeias recuam na manhã desta sexta-feira, ampliando as perdas de ontem, enquanto investidores digerem balanços corporativos e indicadores mistos de atividade na região. A alta do petróleo e a incerteza política na França também seguem no radar.

Por volta das 6h25 (de Brasília), o índice pan-europeu Stoxx 600 caía 0,46%, a 634,81 pontos.

Na temporada de resultados, a Kering tombava quase 12% em Paris após a dona da Gucci divulgar queda nas vendas da marca no terceiro trimestre, o que volta a levantar dúvidas sobre o ritmo de recuperação do grupo de luxo.

No noticiário macroeconômico, o PMI composto da zona do euro recuou a 51,9 em outubro, abaixo do esperado e pressionado pelo componente de serviços, segundo leitura preliminar da S&P Global No Reino Unido, em contraste, o PMI composto subiu a 53,1 neste mês, contrariando a previsão de queda.

O sentimento na Europa também é influenciado pela persistente alta do petróleo e pela tensão social na França, que ontem ajudou a levar o rendimento do OAT de 10 anos ao maior nível em 24 anos. No começo da manhã, o Brent avançava 1,2%, para cerca de US$ 110 o barril.

Às 6h40 (de Brasília), a Bolsa de Londres caía 0,56%, a de Paris recuava 0,75% e a de Frankfurt cedia 0,85%. Milão e Madri perdiam 0,47% e 0,30%, respectivamente. Na contramão, Lisboa subia 0,66%.



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