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Mercado Financeiro Bolsas da Europa recuam com disparada do petróleo e alta dos juros de títulos Por volta das 6h55 (de Brasília), o índice pan-europeu Stoxx 600 caía 0,87%, a 624,75 pontos

As bolsas europeias operam em baixa na manhã desta quinta-feira, pressionadas pela alta dos rendimentos de títulos soberanos e pela disparada do petróleo, em meio a receios de inflação mais persistente e de piora das perspectivas de crescimento.

Por volta das 6h55 (de Brasília), o índice pan-europeu Stoxx 600 caía 0,87%, a 624,75 pontos. O setor bancário recuava 2,1%.

Entre grandes bancos, o Deutsche Bank cedia 1,5% em Frankfurt, o Santander recuava 2,6% em Madri, o Société Générale caía 1,9% em Paris e o UniCredit perdia 2,9% em Milão, em meio à alta dos rendimentos de títulos soberanos europeus para máximas recentes, acompanhando o movimentos dos Treasuries.

O avanço dos rendimentos vinha acompanhado de um novo salto do petróleo, em meio a incertezas persistentes sobre a oferta global. EUA e Irã ainda não chegaram a um acordo para encerrar a guerra, segundo reportagem publicada ontem pela revista The Atlantic, que citou dois funcionários não identificados, a Casa Branca pediu ao Pentágono que elaborasse opções de ataque contra o Irã antes das eleições de meio de mandato, em novembro.

Ataques de houthis do Iêmen, apoiados pelo Irã, contra alvos na Arábia Saudita também reforçaram temores sobre o fornecimento de petróleo no Oriente Médio. No começo da manhã, o Brent saltava 4,3%, para perto de US$ 104,5 o barril.

Após a ata da última reunião do Federal Reserve (Fed), que mostrou a maioria dos dirigentes a favor de uma nova alta de juros até o fim do ano, o foco se volta agora para a Europa. Investidores analisam hoje a ata mais recente do Banco Central Europeu (BCE) em busca de sinais sobre os próximos passos da política monetária, após o BCE elevar os juros em setembro pela segunda vez desde o início da guerra.

Às 7h10 (de Brasília), a Bolsa de Londres caía 0,43%, a de Paris recuava 0,82% e a de Frankfurt cedia 0,88%. Milão, Madri e Lisboa tinham perdas de 1,38%, 1,20% e 0,24%, respectivamente.



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