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Mercado Financeiro Bolsas da Europa recuam com incertezas EUA-Irã, à espera de falas de Warsh e Lagarde Por volta das 6h55 (de Brasília), o índice pan-europeu Stoxx 600 recuava 0,12%, a 640,94 pontos

São Paulo, 01/07/2026 - As bolsas europeias operam majoritariamente em baixa na manhã desta quarta-feira, em meio às incertezas em torno das negociações entre Estados Unidos e Irã, enquanto investidores digerem os dados mais recentes de inflação ao consumidor (CPI) da zona do euro e aguardam comentários dos presidentes do Federal Reserve (Fed) e do Banco Central Europeu (BCE).

Por volta das 6h55 (de Brasília), o índice pan-europeu Stoxx 600 recuava 0,12%, a 640,94 pontos.

Conversas técnicas indiretas entre os Estados Unidos e o Irã tiveram início hoje em Doha, com Catar e Paquistão atuando como mediadores, segundo uma fonte ouvida pela Reuters. A mesma fonte disse que o enviado de Washington, Steve Witkoff, e o genro do presidente Donald Trump, Jared Kushner, reuniram-se na terça-feira com o primeiro-ministro do Catar para preparar o terreno para as sessões técnicas desta quarta-feira, mas não participam diretamente das conversas.

Na esteira da notícia, o petróleo passou a exibir viés de baixa mais claro, após oscilar em torno da estabilidade ao longo da madrugada. No começo da manhã, o Brent caía 0,80%.

No campo macroeconômico, a taxa anual do CPI da zona do euro desacelerou para 2,8% em junho, mais do que o esperado, refletindo a forte queda do petróleo ao longo do mês e ficando mais próxima da meta oficial de 2% do BCE.

Nas próximas horas, os presidentes de grandes bancos centrais, incluindo o do Fed, Kevin Warsh, e a do BCE, Christine Lagarde, vão participar de um painel em fórum promovido pelo BCE em Sintra.

Operadores preveem que ambos os BCs elevarão seus juros em pelo menos 25 pontos-base até o fim do ano, em razão de pressões inflacionárias persistentes, embora os preços do petróleo tenham voltado a níveis anteriores aos da guerra dos EUA e de Israel contra o Irã. No mês passado, o BCE implementou uma alta inicial de juros de 25 pontos-base, interpretada como uma "medida preventiva".

Às 7h10 (de Brasília), a Bolsa de Londres caía 0,37% e a de Paris recuava 0,59%, enquanto a de Frankfurt subia 0,19%. As de Milão, Madri e Lisboa, por sua vez, registravam quedas de 0,21%, 0,49% e 0,08%.



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